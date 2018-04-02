直播主4個月僅賺9萬！懷孕想解約卻要「賠470萬」

2018年04月02日 16:40 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

現在不少年輕女性，紛紛投入直播行列，希望可以藉此出名賺錢，不過其實裡面也暗藏危機。大陸一名少女慧慧(網名)從去年初開始做直播主，之後深圳一間傳媒公司與她連絡，認為她很有潛力，希望可以培訓她，慧慧因此與對方簽約，沒想到4個月後仍感受不到爆紅的滋味，收入不僅不到10萬，解約甚至還要賠470萬。

根據《南方都市報》報導，去年7月深圳鹹魚文化公司與慧慧連絡，表示希望可以透過專業培訓，將她包裝成火紅的直播主，而她見機會難得也就與對方簽下「藝人獨家經紀合約」的3年合約。慧慧表示，公司有10個直播間，她們也統一到火山直播上申請了直播間。

而按照簽約協議，慧慧與公司抽成為「保底薪與禮物打賞」，若是一個月直播90小時，基本底薪就是3000人民幣（約新台幣1萬4元），再加上粉絲打賞的禮物，經紀合約也標示直播主可分到30%，而經紀公司則分到20%，其餘的金額則歸於直播平台。

慧慧提到，公司會安排專人化妝，但自己根本沒有基本粉絲，在做直播時也沒多少粉絲觀看，讓她感到相當失落。4個月後慧慧懷孕了，而且孕吐相當嚴重，產檢時還有流產的徵兆，害怕直播長期坐在椅子上對胎兒不好，而且粉絲也都較愛看年輕男女直播，對於孕婦的興趣較低，因此向公司經紀人表示，不想再進行直播。

而公司經紀人表示，雙方已簽署合約，若單方面違規就必須負擔賠償，因乙方(慧慧)的個人原因，已造成甲方(公司)合作上的損失，應需支付違約金100萬元（約新台幣470萬元），不過慧慧認為，雙方應屬勞動關係。而據《南方都市報》記者了解，兩人一開始簽署的合約，僅構成演藝經紀合同關係，並不構成《勞動法》上的勞動合同關係。

事後慧慧也透露，直播期間感受不到萬人追捧的感覺，而且僅拿到約近2萬元（約新台幣9.4萬元）的酬勞，「現在突然要我賠100萬（約新台幣470萬元），哪裡賠得起？」而廣東晟典律師事務所毛鵬律師認為，直播主與經紀公司之間屬勞務關係，儘管雙方在合約中約定收益分成等事項，但主播仍保有較大的自主權，且雙方最終收入來自觀眾打賞，更表示公司與主播間僅是合夥，因此應認定雙方為勞務合作關係。