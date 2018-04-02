朦朧美？婚紗照失焦新娘氣炸 攝影公司嗆：不滿意還換臉書頭像

2018年04月02日 17:10 邱柏玟

對於許多女生而言，無論是婚禮還是婚紗照對她們來說都是意義非凡。不久前新加坡有一對新人抱怨遇到不專業的婚攝公司，對方居然在結婚當天拍下一系列模糊失焦照，讓新娘氣得提告求償；豈料攝影公司拒賠，還反嗆「不滿意為何又換成臉書頭像？」

根據馬來西亞《中國報》報導 ，新加坡一對新人24歲新娘斯琴與26歲新郎旭冉投訴，去年11月時花了2500元新加坡元(約西台幣5.6萬元)購買一間婚攝公司的「套餐」服務，內容包含婚紗禮服3套，去年12月註冊結婚和今年4月婚宴的拍攝。

他們提到翻看婚攝公司之前的照片都覺得還可以，「但註冊當天不盡滿意」，斯琴表示，在註冊結婚當天婚攝公司來了4名攝影師，只有其中一名拍攝的照片讓他們滿意，後來對方在臉書分享修圖後的照片，他們覺得很失望決定終止服務。後來透過多次交涉，斯琴和旭冉才拿到300多張照片，但讓他們傻眼的是，「照片不是模糊不清，就是失焦」，更表示300多張照片只有20%是滿意的。

要拍大合照，畫面卻被兩名背對鏡頭的女子占滿，新郎新娘及其他人像是變成「配角」。(圖/ 翻攝自馬來西亞《中國報》)

後來兩人決定讓大家知道這間婚攝公司的不專業，便將兩張婚禮上「朦朧美」的照片分享到網路上，其中一張焦點不是新娘而是她前方的花；另一張疑似要拍大合照，畫面卻被兩名背對鏡頭的女子占滿，新郎新娘及其他人像是變成「配角」。

斯琴和旭冉決定對婚攝公司提告求償，但該公司老闆卻反咬他們違反協議，只付了訂金沒有支付餘額，還嗆他們「若不滿意照片，為何又用作臉書頭像」，新娘臉書及WhatsApp頭像都是他們拍攝的作品，他認為對方不滿意怎麼會換成頭像。

雙方說詞不一，而旭冉對於婚攝老闆的說法表示，「他們有滿意其中一個攝影師拍攝的照片，所以斯琴才會使用那些照片」；新人原定14日舉行的婚禮仍會如期進行，但該婚攝公司已成拒絕往來戶。