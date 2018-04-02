2018年04月02日 17:28 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

大雄又咬人！館長直播突暴吼彈起 崩潰「滿地都血」(影片來源youtube/成吉思汗館長-飆悍直播紀錄)

網紅「館長」陳之漢的愛犬「大雄」，於今年1月意外咬傷美編，當時他的骨頭接近斷裂，沒想到最近又傳出咬人事件。當時館長正在進行直播，期間他突然大吼一聲，之後便消失在螢幕前，而遊戲也因此中止，許多粉絲擔心的問「大雄又咬人了？」館長事後也說明狀況，果真大雄又咬人，而且滿地都是血。

影片中，館長當時正在直播玩遊戲，突然間他整個人驚慌的跳起來，將手中的遊戲機直接拋下，整整消失1分鐘，許多粉絲發現不對勁，直覺的問「大雄又咬人了？」。直到館長再度出現，坦承愛犬又咬人了，而且滿地都是血，他也趕緊過去幫忙傷者送醫，所幸並沒有傷到骨頭，但是外皮需要縫合。

館長接著直播，談及愛犬也相當無奈，表示養大雄五年，除了他以外全都咬過一遍，就連他的妻子也不例外。更在直播中開放網友領養「如果你們家有開工廠，想要養，可以跟館長講！」。他透露大雄其實很乖，而剛剛的情形就是牠想跟別人玩，但卻遭拒絕，一不開心就咬人。

左圖為大雄剛出生一個月的時候；右圖為館長今(1)日凌晨PO出的合照。(圖片／翻攝自飆捍臉書)

對於這樣的形況，館長表示牠這樣不斷傷害他身旁的人，讓他不禁說出最壞打算要安樂死「與其讓牠這樣傷害別人，不如終結掉牠」、「很難過但又不知道怎麼向人交代」心裡相當不捨，卻又非常的頭痛。許多網友紛紛表示「說實話，那時在看時，館長飛奔過去時，真的有嚇到」、「台灣最強壯的男人都管不住大雄了，這下難搞了！」。

也有網友提出建議「大雄個人判斷應該不是想攻擊人，如果牠真要攻擊人，以牠那種力氣，骨頭一定會斷掉。館長可以把牠指甲剪掉，然後給牠上嘴套就行了」、「可以送狗學校訓練喔～我弟有一隻土狗訓練完超穩重」、「看能否先尋求專業諮詢，再來做最後處理」。