超靈！越南寺廟求子回家見「2小鬼」 老婆驚喜懷上雙胞胎

2018年04月02日 17:58 邱柏玟

這年頭很多夫妻想生小孩卻遲遲等不到，所以除了找醫師諮詢，也有不少人會到各個知名廟宇拜拜求子。最近有一名張姓男子在臉書分享自己的親身經驗，他和老婆特地到越南廟求子，當天晚上看到「2小鬼」在老婆身邊，過幾天後老婆居然真的懷上雙胞胎，讓夫妻感動地直呼，「兩個女兒是佛祖送我的」。

昨(1)日張男在臉書社團分享一個「靈異故事」，結婚後他與老婆都希望早點有小孩，所以到處拜拜求子，有一次兩人到越南的一間城隍廟拜拜，在求子的偏廳時，他看到兩旁都是「送子娘娘」，心中突然有種感覺，「其中一尊送子娘娘慈祥的看著我」。

拜拜後當晚張男上廁所時，模模糊糊地看到老婆旁邊有兩個3歲小男孩玩耍，但他沒有多想，只覺得應該是「幻覺」；過幾天他的老婆開始變得容易疲勞，覺得自己懷孕，他還開玩笑「沒錯懷孕了，還雙胞胎，而且是男生」，沒想到老婆真的懷孕，還真的是雙胞胎，但是是女生。

張男對於拜拜求子居然如此靈驗，儘管老婆懷的是女生，跟他看到的「幻覺」不完全一樣，但他們夫妻都因為求子成功相當開心。他的老婆在小孩出生後，去寺廟拜拜時有和尚甚至對她說，「妳命中注定沒有孩子，兩個女兒是佛祖送的」；張男最後提到，兩人愛的結晶已經1歲了，謝謝網友們的祝福。