女子日夜被噁心訊息騷擾 回撥電話發現超驚人真相

2018年04月03日 07:01 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

最近大陸四川有一名張姓女子不斷地收到騷擾訊息，內容不是髒話就是猥褻的詞彙，讓她又氣又怕，當她決定回撥電話去搞清楚狀況，沒想到接起電話的是跟她一樣遇到相同狀況的受害者。有專業網路工程師推測，她們的手機可能都遭到駭客惡意操控，建議大家下載手機App時，要更加注意安全與否。

綜合陸媒報導，張女的手機從星期二下午開始，頻頻收到來自不同陌生電話的騷擾訊息，內容不是髒話就是不堪入目的猥褻詞彙，一開始她不以為意，認為可能是發錯對象；但這個情形越來越嚴重，讓她決定回撥電話問清楚，卻意外揭露驚人真相，因為電話另一頭的人也遇到跟張女一樣的狀況，不斷被噁心訊息騷擾。

張女不斷被噁心訊息騷擾，回撥電話才發現有許多人跟她遇到一樣的狀況。(圖/ 翻攝自微博)

關於這起離奇事件，有專業的網路工程師解釋，張女和其他受害者的手機極有可能被惡意App操控，換句話說，雖然張女收到的訊息寄件人電話來自全國各地，但其實可能都是來自同一台電腦，用「無形的手」導致個手機主人互相傳送騷擾訊息，進而導致他們吵架，是一個「十分無聊」的惡作劇。

有專家表示，這種讓許多人互相傳騷擾訊息的惡作劇，不像一些導致手機無法使用的駭客App，只要在安裝軟體時多加注意，大家都能夠預防這類事件的發生。