入住新房4個月！樓上鄰居狂找碴 「奇葩晾衣法」把她逼瘋

2018年04月03日 07:30 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

搬新家時對害怕遇到惡鄰居。大陸杭州一名女網友抱怨，入住新房4個月就狂被樓上鄰居找碴，一下說她們家冷氣機太吵、一下說半夜回家太大聲，三番兩次就敲門抱怨，最讓她們受不了的就是對方「奇葩晾衣法」，從她家窗外看出去就是樓上鄰居的衣服，讓她崩潰的表示「這到底是人性的扭曲，還是道德的淪喪？」

樓上鄰居以垂降的方式晾衣服，導致住樓下的女網友從家窗往外看，只能看見對方曬的衣服(圖翻攝自/19樓)

杭州一名女網友「chunzhonghuai」在論壇《19樓》表示，去年12月與姐姐入住新房，沒想到之後就遭樓上大媽抱怨她們家的空調外機很吵，導致她與女兒精神衰弱，甚至還需靠安眠藥幫助入睡，起初她感到相當抱歉，多次請維修師傅檢查，但師傅屢屢檢查後都表示空調正常，但為了鄰里和諧，因此冬天時，她們則改用電熱毯與油燈保暖。

冬天沒有開空調的期間，樓上的鄰居仍嫌她們吵，甚至敲門抱怨，沒想到原PO告知她們根本沒開空調，對方僅回了一句「算了」便離開，讓女網友感到相當不解。再者由於她開了一間酒吧，回家後都已經很晚了，所以凌晨回家時，她都盡量降低音樂，避免吵到鄰居，沒想到樓上的大媽仍覺得吵，甚至在凌晨4點下樓理論，兩人還為此吵到早上6點。

樓上鄰居以垂降的方式晾衣服，導致住樓下的女網友從家窗往外看，只能看見對方曬的衣服(圖翻攝自/19樓)

而女網友的姐姐也向對方表示，若再覺得吵可以透過社群軟體溝通，不用三番兩次就登門拜訪，儘管加了聯絡方式，但對方未曾傳過訊息，仍動不動就來敲門，還曾有次對方抱怨她們家音樂開太大聲，女網友氣得開門表示「阿姨您聽，我們家有聲音嗎？」之後才得知是她隔壁鄰居在放音樂，大媽沒多加理會便離開。

就連她與姐姐出國不在，樓上的母女也指控她們吵，女網友氣得調閱監視器證明所言不假，對方竟還表示「你肯定是爬樓梯避開監控的！」。而最讓她崩潰的是，樓上的大媽奇葩的曬衣方式。過年期間，同一件衣服曬了好幾天，而且全部都不掛自家陽台，而是拉出一條繩子用垂降的方式晾衣服，導致住樓下的女網友從家窗往外看，只能看見對方曬的衣服，讓她感到相當頭疼。

女網友也控訴，對方疑似穿著高跟鞋在家走動，發出巨大的聲響(圖翻攝自/19樓)

許多網友紛紛表示「這種人得教她怎麼做人，講什麼都沒有用」、「樓下能吵到樓上？奇葩」、「廢話那麼多直接剪掉，讓衣服掉下去吧！」、「建議家裡裝監控、搜集好證據，請律師提起民事訴訟，訴訟書貼她家門口，保證安安靜靜」。