最甜3秒！騎士擦撞瑪莎拉蒂 驚見長腿正妹下車關心...網歪樓

2018年04月03日 10:19 杜炤佑

「這輩子最甜蜜的3秒！」一名網友在臉書分享照片，並表示日前在路上目睹一場小車禍，一名機車騎士擦撞一台瑪莎拉蒂，眼見騎士準備發火時，車內卻走出一名長腿正妹的駕駛，還溫柔地上前關心，讓網友紛紛笑說：「不知為何好羨慕！」

一名男網友在臉書社團「爆廢公社」PO文表示，日前在板橋某路段目睹一名騎士因搶黃燈，與一台「海神」瑪莎拉蒂發生小擦撞，導致騎士當場摔倒，眼見騎士起身準備發火時，沒想到瑪莎拉蒂卻走下來一位長腿正妹上前關心，讓騎士瞬間害羞不已。

瑪莎拉蒂走下來一位長腿正妹上前關心，讓騎士瞬間害羞不已。(圖/爆廢公社)

原PO還自動腦補說：「正妹：你還好嗎？沒事吧？騎士愣是一愣，腦海中浮出1.你好，我的賴是me9487、2.hi，你的保險桿沒事吧、3.你沒嚇到吃手手吧（手撫）」。原PO最後笑說：「他（騎士）沒看過正妹，傻著說沒事沒事，（那3秒是他這輩子最甜蜜的三秒）快速的牽車騎走，正妹就開著三叉戟走了！」

照片曝光後，其他網友也紛紛笑說：「羨慕可以撞」、「溫馨」、「正，也是別人家的」、「真漢子」、「原PO腦補太好笑」、「這個顏值我可以」。