「便當原封不動帶回！」他狂抱怨護理師女兒 背後原因有洋蔥

「便當原封不動帶回！」他狂抱怨護理師女兒 背後原因有洋蔥(圖/本報資料照)(示意圖，非本人)

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大家都知道護理師的工作相當辛苦，可能一天下來連飯都沒時間吃！日前一名網友就在臉書抱怨，表示身為護理師的女兒常常把便當「原封不動的帶回來」，且連水都沒喝完，讓他相當生氣，不過原PO的一番話也感動許多網友。

網友在臉書社團「爆怨公社」PO文抱怨女兒，「三天兩頭把妳媽精心準備的便當，帶去又原封不動的帶回來，給妳帶的水沒有一次喝完過，每次下班都要妳老爸我在外面等幾乎快一個小時。」雖然原PO看似在抱怨女兒的行為，但其實是在心疼身為護理師的女兒太辛苦，忘記好好照顧自己。

原PO對女兒說：「我知道護理師的工作是辛苦而且忙碌的。我知道ICU對妳而言就像軍人在戰場，時時刻刻都要全神貫注。我知道妳不希望任何一個病患從妳手中流失生命。但是，如果妳不能維持自己的健康，妳又如何全力照護病患呢？」他也說，他不在乎女兒賺了多少錢，而是希望她健康快樂。

對此，許多網友都紛紛回應「我想是真的沒有時間吃飯啦！」、「救人的人忙到變成被救的...不知道何時才能改善這種循環」、「ICU應該沒時間吃」；還有不少知情的網友說，「在醫院吃不到飯，延遲下班很正常！因此我辭職了，身體也好多了」、「忙起來連喝水、上廁所的時間都沒有」、「在醫院上班就是這樣，常常早餐放到下班還沒吃，老公接下班都要等個一小時以上」。

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