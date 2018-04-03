抽抽樂中320元！店家傻眼拒兌獎金 網揭真相笑翻

抽抽樂中320元！店家傻眼拒兌獎金 網揭真相笑翻(圖/爆廢公社)

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傳統的雜貨店除了賣各種的零嘴外，還會賣抽抽樂之類的玩具，只要花個10元就能抽一些小玩具，是許多人的童年回憶。先前有一名女網友在過年時，買了一大張約200抽的「財神爺大紅包」，沒想到隨便抽都中200元，後來她欣喜若狂地拿去換錢，卻被店家拒絕，等到她知道其中的真相後，崩潰地說：「超想找地鑽的啦！」

女網友在社團「爆廢公社公開版」PO出一張照片，可見「財神爺大紅包」中一共有6排，分別是5、10、20、50、100、200元的獎項，每一排則有20抽。原PO說，今年過年時買了一個「財神爺大紅包」，回家後發現自己中了320元，立刻拿獎券去攤販處兌換，沒想到店員卻一臉問號的跟她說：「蛤？換錢？不好意思喔，這是妳（買來）當莊，讓小朋友刮中獎金，再跟妳換。」讓她瞬間超尷尬，趕緊說：「不好意思，搞錯了」，然後趕緊離開了。

原PO回憶說，難怪當初她買「財神爺大紅包」時，店員就有偷笑的感覺，「真的是丟臉到想挖地洞鑽進去，回家怒丟垃圾桶！」對此，其他網友也紛紛笑說，「笑死我了」、「小時候我也會到雜貨店抽抽樂，還能跟阿婆換錢錢買糖果耶」、「照你邏輯，我每天買這個就好，穩賺」、「你可以找你父母換錢XD」、「以前我都買這個讓小朋友抽，都會賺」。

還有專業網友表示，「基本上抽抽樂的獎品在你買時都附上了，所以如果你中現金，應該本身也要附有現金才是，所以...你被騙了XD」。

「便當原封不動帶回！」他狂抱...

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