2018年04月03日 14:52 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

「街頭行乞」在香港屬違法行為。一名網友於昨(2)日拍攝到一組照片，一名長髮女子僅穿內衣，跪在中環蘭桂坊的路邊行乞，詭異的是，她竟還一邊喝著紅酒一邊滑手機，讓人看得相當傻眼，不禁直呼「行乞也很有品味啊！」

根據《東網》報導，一名網友在臉書《老實香港人》上傳一組照片，圖中一名黑髮女脫去上衣，僅穿內衣跪在中環蘭桂坊的路邊，前方還擺放一個綠色塑膠盆，離譜的是，期間她還掏出iPhone手機、戴耳機聽音樂，甚至拿出一瓶紅酒檢查，模樣看起來根本不像乞丐，讓不少網友紛紛表示「也許接送車是BMW」、「連行乞也很有品味啊！」、「專業乞丐」。

之後，又有網友在機場門口看見同一名女性，而且如同當天的穿著，手中也拿著綠色塑膠盆，機場人員發現後進行勸離不聽，因此當時被機場人員與保安圍住，一旁還有救護車戒備，對此許多人感到相當好奇，網友表示「因為機場未曾看見過乞丐，穿著又如此性感，而且這舉動也影響到香港的形象」。

性感妹行乞僅穿「內衣」還拿iPhone 網酸：懂生活品味(圖翻攝自臉書/老實香港人)

其實，香港先前就曾出現許多「職業乞丐」，還有媒體指出，大陸有不少黑心業者鑽漏洞，透過乞丐集團至香港行乞，穿梭在知名鬧區，打著同情牌獲取他人愛心，而他們收錢的方式也日新月異，甚至發展出「數位乞丐」，可接受支付寶捐款，讓人相當頭疼。