孫安佐在美買1600顆子彈正常？鄉民2分析被推爆

2018年04月03日 15:57 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

狄鶯和孫鵬的兒子孫安佐（An Tso Sun）先是揚言掃射就讀學校被同學舉報，在美國倉皇就逮，接著住處又被搜出組裝手槍及逾1600發子彈，引起各界震驚。對於年僅18歲的他，卻能夠擁有如此龐大的槍械，讓人不禁好奇問道，「在美國買1600發子彈很正常嗎？」

有網友今（3日）在PTT上發文表示，耳聞在美國買1600發子彈，猶如喝白開水一樣正常，讓他驚呼，「真的假的？一般美國人都會存積這種彈量？」對此，有一名住在美國的鄉民回應，「本國人算有點誇張，外國人算是很不正常！我自己家裡也才準備20發子彈而已。」不過也有人認為「我自己在美國家裡買了兩隻槍，存了1500子彈，很正常」、「美國軍武迷正常，但他就錯在很白目的殺人預告…」

有知情的鄉民更提到，在美國槍枝交易非常容易，很多較常用的子彈幾乎是1000發一盒這樣賣，價錢也會比較便宜。他解釋，通常一把槍都有3～4個彈匣，靶場賣的子彈是雙倍價以上，許多人都是裝完彈匣後再去靶場，「如果常去打靶買多一點才便宜，而且網路買要付運費，你想要正當防衛一定要練…要不然真正遇到事你根本站著不會動…更別說要射到鬼東西」

孫安佐被起出的1600發各式子彈，不僅網購就可送到家，且價錢用「零用錢」就買的起，估計只花約700美元（約20500元台幣）。（圖／翻攝philadelphia.cbslocal.com）

另外，外界對於孫安佐事件中的「槍彈合法」、「預備犯無罪」這兩點持續爭論不休，有網友提出專業分析，指出「槍彈合法不代表不會拿去恐攻」，更何況就算孫的槍彈來源合法，但持有人是違法的。再者，「美國雖然合法買槍年齡是18歲，但指的是長步槍，手槍的話要滿21歲才能持有，孫才18歲卻持有手槍，這就算是有獵證也是違法的。」

至於「預備犯無罪」，該網友進一步提到，美國大部份法律的確是不處罰預備犯，但本案警方是用賓州州法第2706條的「恐怖威脅罪」來處理，該法構成罪名定義很廣，不限於是否已實際做出危險動作，只要有口頭上發出警告威脅都會構成，最高恐判處5年有期徒刑及1萬美金罰款。

再加上孫安佐已明確說出犯案的人事時地物，符合非預備犯的五要件，另外，孫所謂的「開玩笑」卻讓同學心生恐懼進而上報，這也是陪審團斷案的重要依據，「基本上後面根本不用查，到這邊就能開庭定案了，警方現在還在查，其實是在追孫後面還有沒有更大條的共犯，所以請欲護航者拿出新事證，不要再跳針了。」

該名網友的專業分析讓不少鄉民信服，紛紛留言大讚「神分析！」「這篇專業」、「總算有一篇講法不是護航了」，不過也有人認為，在案情還未明朗之前不該太早斷定，應留待美國警方持續調查。