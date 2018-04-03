重病翁為見愛犬！忍住最後一口氣 完成心願笑著離世

重病翁為見愛犬！忍住最後一口氣 完成心願笑著離世(圖翻攝自臉書/Ashley Stevens)

友善列印
/綜合報導
重病翁為見愛犬！忍住最後一口氣 完成心願笑著離世

蘇格蘭丹地(Dundee)一名70歲老爺爺罹患囊性纖維化，因此能夠在世的時間不多，但他有一個心願始終未完成，就是希望能再見愛犬一面，但醫院是禁止動物入內，當得知此心願後也特別破例，老爺爺看見愛犬也露出久違的笑容，最後也心滿意足的離開人世，讓人感到相當難過。

70歲的羅伯森(Peter Robson)8年前經歷喪妻之痛，當時愛犬謝普(Shep)陪他走過人生低潮，不過之後他卻被診斷出患囊性纖維化，因而入院治療，心裡始終放不下愛犬，也害怕自己再也看不到謝普。醫院得知羅伯森的心願後，因此破例放動物進來，讓牠探視主人。

影片中，羅伯森儘管身體相當虛弱，但當他看見愛犬時也露出了笑容，甚至拔掉氧氣罩親吻謝普，看在親人眼裡都感到相當感動，孫女艾許莉(Ashley Stevens)非常感謝院方願意提供幫助「能夠完成這個願望，真得讓人很震驚。他們盡全力讓一個臨終的人非常開心」。

艾許莉也透露，爺爺也交代在自己的喪禮上，愛犬謝普一定要穿帥帥地參加，而寵物美容師也擠出時間，替謝普打理乾淨，也很感謝所有人為此努力。就在愛犬謝普探病後沒多久，羅伯森便離世了，家人都感到相當難過，但他們也很開心能夠完成羅伯森的心願，讓他在死前仍感受到家人滿滿的愛。

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