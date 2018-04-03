掏私房錢幫同學繳學費！8年後收到「百萬土地」他嚇傻

2018年04月03日 17:40 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

奈及利亞一名記者日前在推特分享自己的故事，表示8年前正值學生時期，當時得知同學繳不出學費，他二話不說便將自己多年的積蓄拿出來幫助對方，事後他也沒有追討，沒想到最近竟收到同學的回報「兩塊土地」，而且價值更高達百萬。

As a student in 2010 i gave a guy my pocket money to pay his final year tuition fees, he reached out to me few minutes ago to dash me 2 plots of land in Ado Ekiti.



I am speechless — Sammy Desh (@Deshysmalls) 2018年3月16日

薩米（Sammy Desh）在推特表示，2010年他還是一名大學學生，當時他的同學繳不出學費，因此他便拿出自己的積蓄，幫同學繳最後一年的學費，事後他也沒有追討這筆錢，而他自己也忘記這件事，兩人各自忙於工作，從2012年後也未有聯絡。

沒想到8年後，他的同學竟主動撥打電話給他，表示要送他兩塊土地，做為當時他義氣相挺的回報。薩米驚訝不已的說「前幾分鐘他打電話給我，說要送我兩塊位於阿多埃基蒂（Ado Ekiti）的土地，現在我完全說不出話來」。而此篇發文也獲得2萬人按讚。

Sammy Desh（@deshysmalls）分享的貼文 於 PST 2018 年 3月 月 5 日 8:17 上午 張貼

許多網友紛紛表示「樂於幫助別人，總是不會期望別人回報，所以你值得這一切」、「你對別人好，別人就會10倍報答你」、「因為你的慷慨，才會獲得更多的回報」、「這就是好心有好報的故事啊」，不過也有人表示，學生時期可以拿出錢繳學費，家境應該也不錯。