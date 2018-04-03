聽信偏方！家長餵活蝌蚪給孩童吃 醫師驚：後果嚴重

聽信偏方！家長餵活蝌蚪給孩童吃 醫師驚：後果嚴重(圖翻攝自youtube/台中中年大叔)

友善列印
/綜合報導

有些缺乏知識的家長聽信偏方，經常會做出離譜的事情。大陸最近流傳一段影片，內容是一名年約2、3歲孩童正在吃「活蝌蚪」，而家長更認為吃蝌蚪可幫助強身健體。不過醫師則表示，蝌蚪體內含有大量寄生蟲，若吃下肚很有可能感染疾病。

綜合陸媒報導，影片中的家長認為，吃蝌蚪可以助於強健身體，且表示此說法是源自本草綱目上記載，因此哄騙蝌蚪是小魚讓他吃下肚。不過此影片引發網友抨擊，而醫師對此也表示，蝌蚪雖屬中藥一種，但絕對不能活體食用，需經過專業處理才可服用。

再者，活蝌蚪身上可能藏有蟲卵或寄生蟲，比如「曼氏裂頭絛蟲」就有可能從消化系統進入，並且附著於人體腸壁再孵化成幼蟲，隨著血液循環進入腦部，導致人體出現嘔吐、暈眩、癲癇等症狀，不僅沒有讓孩子更健康，反而會影響他們腦部及視力的成長，後果相當嚴重。

許多網友紛紛表示「愚蠢的家長！」、「孩子信任你，你給什麼他都不懷疑。而你卻因無知愚昧對待他，你會做家長就別養孩子」、「無知真可怕」、「療效也許有，但主要還是怕寄生蟲啊！寄生蟲不完全是腸道的蛔蟲，像腦部、肝臟的寄生蟲，危害很大也很難清除」。

也有網友說出小時候的類似經歷「我小時候也吃過，因為身上老是長大疙瘩，吃了確實不長了。看有的網友找到本草綱目記載，這樣確實可以解毒，不過強身健體就算了」、「我小時候還喝過生的鴿子血，現在想想都可怕」、「還記得小的時候，家人讓我喝活黃鱔的血，那時候不懂，捏著鼻子喝了一大碗，現在想起來好恐怖」。

影片由此觀看
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