2018年04月03日 21:11 陳慶餘

美國近年來發生多起大規模槍擊事件導致多人死傷,加上藝人狄鶯獨子在美被查出擁槍更揚言要在學校開槍,讓槍枝議題在台灣也同樣掀起熱議。

近日國外知名論壇「Reddit」就有一名網友發文指出,日前他和友人到台灣來旅遊,友人卻在機場發現一名女子背著上頭用英文寫著「這個包包裡面有槍、炸彈、很大把的刀子和超多毒品」(THIS BAG CONTAINS A GUN, A BOMB, A VERY LARGE KNIFE AND LOADS OF DRUGS)的包包,讓他傻眼的將照片PO上網,引發不少網友討論,短短不到一天已有超過1000多則留言。

由於事件是發生在台灣,因此也有網友將照片轉貼回批踢踢,並表示「我能理解每個人的英文能力不同,有時候把奇怪的英文字穿在身上也不奇怪。總比老外把中文字刺在皮膚上好,但是背這個包包去機場會不會太高調?」

不少網友在看過後,也紛紛留言表示「穿搭上的英文字,真的要搞懂意思比較好」、「那種的就照程序帶到小房間問個一小時,下次就不敢」、「英文教育不能等」、「揹這個去機場真的很有種」。