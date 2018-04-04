清明節該帶小孩去掃墓嗎？5理由告訴你不適合

2018年04月04日 15:00 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

清明節到來，許多家庭忙著準備祭祖掃墓，全家老老少少一起出動，有些長輩會猶豫到底該不該帶孩子出門，「不怕一萬，只怕萬一」，而在某些宗教及民俗觀點來看，其實小朋友並不適合出門掃墓，《Knowing新聞》整理出五個理由，建議別帶孩子出門掃墓！

1.傳統禁忌：

以命理的角度來說，小孩擁有「淨眼」，比較容易看到另一個世界，如果心裡有芥蒂的話，建議等到長大一點再去。

2.煙霧瀰漫：

有些家庭仍保有燒金紙習慣，每每在燒金紙時總是煙霧瀰漫，且一燒通常就是好幾十疊，濃煙溫度高又相當熏眼，有時候就連大人都受不了，更何況是小孩子。

3.安全疑慮：

清明節路上車多，若是遇上塞車，小孩子在車上又哭又鬧，那可真是一場折磨！另外，清明節正值換季，墓園內充斥著蚊蟲，對於年紀小的孩子來說，常會成為蚊子攻擊對象或一不小心就有可能生病。

4.分身乏術：

掃墓總是要帶上很多用品，包括水果、食物、花等各式各樣祭祖的物品，還要為祖先的墳墓打掃、燒金紙，事情相當繁忙，若是孩子還在一旁調皮搗蛋、大哭大鬧，只會給自己添麻煩，恐怕是心有餘而力不足。

5.孕婦及未出世的孩子：

以民俗角度來看，不僅是孕婦不便長途跋涉，未出生的孩子也容易遇上陰世的人，可能會有夭折的疑慮。

【民俗說法，不可盡信】