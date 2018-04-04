一招讓毛小孩搭汽車乖乖坐 百萬網友萌暈：是怎辦到的！

一招讓毛小孩搭汽車乖乖坐 百萬網友萌暈：是怎辦到的！(圖片／翻攝自推特@lyss121)

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開車上路除了不能喝酒外，繫上安全帶也是十分重要的一件事情！近日網路上流傳一張，小拉布拉多和主人一起在車上的照片，小拉布拉多坐得挺直，乖巧地讓主人幫牠繫上安全帶，準備好要出門兜風的可愛模樣融化了許多網友的心。

推特網站上一名「@lyss121」用戶，PO出一張照片，引起網友瘋狂轉傳！只見照片中才8週大的小拉布拉多凱亞(Kaia)，坐在主人倫登(Linda Rendon)所駕駛車輛的副駕駛座上，讓人感到瘋狂的是，凱亞展現出人類坐姿般，將身體靠在椅背坐的挺直，並乖巧地讓人繫上安全帶。

凱亞逗趣的坐姿加上可愛的表情，很快就吸引上百萬粉絲點閱分享，不少人都被這一個舉動擄獲芳心，紛紛留言表示，「可愛到太犯規了啦」、「好乖唷！換成我家的狗狗，早就掙脫跑了」、「真的太萌了」、「我要融化了～～太可愛了啦」、「怎麼辦到的！我也想教教我的狗狗」、「完全拿凱亞沒轍～太Q」、「萌度爆表了啦」。

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