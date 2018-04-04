國中生暗巷抽菸遭抓！「半裸胸肌」歐巴霸氣教訓 網友大讚

2018年04月04日 08:46 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

「半裸胸肌」歐巴霸氣教訓屁孩影片。（影／翻攝youtube／인사이트）

如今許多國家公共場所皆設為禁菸區，要抽菸必須躲暗巷或是吸菸區，但可不包括未成年！近日韓國一名「半裸胸肌」歐巴在網路上爆紅，只因為在巷內抓到一群國中生屁孩正在抽菸，還來不及穿上衣服的他，就衝上前狠狠教訓一番，霸氣行為被網友拍下，引起網友讚聲連連！

一名韓國網友上傳一段偷拍影片，只見一群國中生青少年穿著校服嘻嘻笑笑地站在暗巷內哈菸，忽然間一名裸著上半身「六塊肌」歐巴走上前，伸手向國中生討菸，一開始還以為是要與這群未成年少年一同哈菸，於是拿起手機拍攝，仔細看才發現，原來是要求國中生將香菸交出來，並狠狠教訓他們一頓，架勢十足。

韓國是個非常重視禮儀、長幼有序的國家，相當重視上下階序與倫理，因此這群國中生一看見歐巴走近就起身站好，並乖乖交出手中香菸，甚至在歐巴教訓過後還紛紛鞠躬賠不是。影片曝光後，讓不少網友紛紛大讚，直呼霸氣又觀念正確，挺身出面教導孩子舉動值得學習。

教訓屁孩影片爆紅後，這名歐巴也親自在網路上說明當日情況，表示當天在家中看見一群未成年國中生群聚在暗巷抽菸，讓他實在看不下去，還沒來得及穿上衣服就氣忡忡地跑下樓了，還好這群國中生還算受教，口袋裡的香菸都乖乖地交出來了。

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