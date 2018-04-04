鞋全家福到底怎麼存活下來的？網友排名十大長青店家

2018年04月04日 11:06 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

隨著時代變遷，各行各業競爭越來越激烈，不少店家紛紛轉型求生存，近而取代一些傳統店家，有些商看似不起眼，但幾十年來始終屹立不搖、絲毫不受全球化影響，像是三商巧福、鞋全家福及NET等等，讓網友們相當好奇：「到底是怎麼存活下來的？」為此，DailyView網路溫度計《KEYPO大數據關鍵引擎》列出十大長青店家，一起來看看背後藏著什麼樣驚人秘密！

No.10 美廉社

提到連鎖超市，大部分民眾會聯想到全聯、頂好等等，開在小巷內的美廉社幾乎被遺忘，但卻有網友發現，美廉社至今能夠屹立不搖，在於店家擁有許多通路少見的商品，再加上民生需求商品種類眾多、價格親民，成為許多地方媽媽及鄰近家庭的最愛。

No.9 萊爾富

台灣便利超商密集度之高，其中以7-11及全家競爭最為激烈，而萊爾富雖然市占率不及前兩間，但至今仍有一席之地在於聰明將戰場轉往郊區，有不少網友提及當兵時營區出來就是萊爾富、工業區附近也不少間，優越位置使得優勢更加明顯！

No.8 21風味館

21風味館名氣不如麥當勞或肯德基，但比起其他速食業者，其「烤雞」系列產品最為出名，儘管價格相較之下稍微偏高，但時常推出優惠活動，吸引眾多年輕人與老饕喜愛！

No.7 三商巧福

三商巧福是台灣三商企業的牛肉麵連鎖店，自1986年創立至今已有30年時間，但餐點口味卻相當中規中矩、毫無驚豔感，對此有網友列出五大關鍵原因，分別是出餐速度快、各家分店品質穩定、以台北物價來看價格便宜、環境衛生乾淨、以及使用美國牛肋條，成為不少人正餐時段首選，甚至被網友封為「牛肉麵界的7-11」。

No.6 鞋全家福

鞋全家福同樣身在三商企業旗下，看在年輕人眼裡雖然不及品牌專賣店或潮流店面，但鞋全家福客群本來就不在年輕學生族群，而是上班族，雖然品牌款示不多，但種類卻相當多、價格又親民，最重要的是店員不會打擾，可以慢慢挑選。

No.5 頂呱呱

台灣本土速食界的代表頂呱呱，討論度與賣相雖然不及兩大速食界業者麥當勞和肯德基，但頂呱呱的「呱呱包」、「炸雞」與「地瓜薯條」仍有不少死忠支持者！

No.4 鬍鬚張

鬍鬚張並不是因為同質性高的競爭對手出現而沒落，而是近幾年價格漲不停，再加上媒體炒作，使得網路上爭議不斷，但卻有網友認為鬍鬚張相較於路邊魯肉飯更具優勢的地方，在於環境整潔、食材品質嚴格把關、員工福利好，以及吃壞肚子可以找到人負責，種種相比之下，價格還算合理。

No.3 吉野家

吉野家近年來走下坡，份量大不如前，但其最大優勢在於24小時營業，對於許多夜貓族及非正餐時段用餐民眾來說相當方便，讓網友忍不住大讚：「光24hr的店就超佛心了！」

No.2 NET

全球化時代來臨，UNIQLO、H&M、ZARA等商家進駐台灣，占據年輕族群的心，而本土品牌NET創立至今超過20年仍屹立不搖，原因在於價格親民、品質保證，特價期間CP值更是爆表，對於許多民眾來說相當划算！

No.1 頂好

頂好進駐台灣已有30年時間，價錢雖然不比全聯低，但其優勢在於主打中價位高品質，且24小時營業更增添便利性，吸引民眾喜愛。