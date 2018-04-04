全台最愛「約」的城市曝光！這星座女赴約率百分百

全台最愛「約」的城市曝光！這星座女赴約率百分百（圖／達志影像）

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／綜合整理

一個人好寂寞？近幾年越來越多台灣人嘗試上網徵友約會，一起共度浪漫夜晚，根據調查統計，平均每5位台灣人就有1位曾約過網友，而全台最愛『約』的城市則由新北市奪下，若以星座分析，魔羯女、天蠍男是最愛邀約榜首，浪漫多情的雙魚女則是有約必去，赴約率逼近百分百。

根據海外約會軟體《JustDating》調查發現，女生主動發起邀約的次數高於男生1.56倍，平均每日發出總數高達300則，其中最愛發出約會需求的城市以新北市奪冠，其次為台北市與台中市。

愛發出約會需求的城市 愛發出約會需求的城市。（圖／《JustDating》提供）

而在年齡及星座方面，男生主動發出邀約數量最多的年齡層為30歲，其次是28歲佔三成，其中又以散發高冷難以親近氣息的天蠍男奪下冠軍，其次則是悶騷的巨蟹男與水瓶男，時常以按摩、開車兜風及看電影作為約會理由。

女生方面則以「沒有戀愛會寂寞」的雙魚女比例最高，尤其只要有喝酒、按摩的約會行程，只要有人邀請，赴約率幾乎百分百；而魔羯女、射手女則是容易被「短暫浪漫」的約會行程吸引，像是開車兜風、看夜景等都能讓女孩們心動。

另外，從約會主題來看，台灣女生最愛以「私聊談心」、「一起泡溫泉」為主題發出邀請，而男生則喜歡以「浪漫燭光晚餐」、「按摩舒壓」為由徵友。

最愛發出邀約的星座男。（圖／《JustDating》提供） 最愛發出邀約的星座男。（圖／《JustDating》提供）
赴約率百分百的星座女。（圖／《JustDating》提供） 赴約率百分百的星座女。（圖／《JustDating》提供）
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