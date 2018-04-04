受雇犯罪組織 退役美軍轉行當殺手「行刑式槍決」暗殺目標

2018年04月04日 15:29 陳慶餘

亨特於2013年在菲律賓被逮捕（美聯社資料照）

美國3名軍人在退役後受雇於一個國際犯罪組織，並且靠著他們出色的作戰背景成為組織的頭號殺手，3人於2012年受到組織頭目的要求，以每人3.5萬美元（約新台幣102萬元）的代價，前往菲律賓利用行刑式槍決殺害一名與組織有金錢糾紛的房產女經紀，3人事後被逮捕，本案於本月3日在紐約的法院開庭審理，但3人皆否認犯罪。

綜合外媒報導，52歲的亨特（Joseph Hunter）、43歲的薩米亞（Adam Samia）以及50歲的史迪威（Carl David Stillwell）都是退役美軍，3人受雇於以走私武器以及毒品的國際犯罪組織，其中亨特更因為曾在特種部隊服役而被暱稱為「藍波（Rambo）」。

2012年，3人在犯罪組織頭目勒魯（Paul Le Roux）的要求之下，前往菲律賓暗殺一位與犯罪組織有金錢糾紛的女地產經紀人凱薩琳李（Catherine Lee），事成後3人都能獲得3.5萬美元（約新台幣102萬元）的酬勞。

3人抵達菲律賓並監視了目標一段時間後，假扮成客人與她連絡，並且在車上利用消音手槍將凱薩琳利用行刑式槍決的方式射殺，並且將屍體棄置在路旁的垃圾推之中，而亨特在隔年因涉嫌暗殺一名美國的緝毒探員而於菲律賓被捕，並遣返回美國，剩下的兩人也皆在2015年於美國被捕。

本案於本月3日在紐約的法院開庭審理，調查人員在史迪威的手機內發現一張屍體照片，而相片的拍攝時間與當年凱瑟琳遇害的時間相符，但3人在法庭上都否認犯案。