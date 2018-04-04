當年「310公車」長這樣！網友超懷念：還有車掌小姐

當年「310公車」長這樣！網友超懷念：還有車掌小姐(翻攝張哲生臉書)

友善列印
／綜合整理

很多雙北地區民眾都有搭公車習慣，對於310路線一定不陌生，從板橋往返士林已有40多年時間，是許多人心目中的回憶，其中一名板橋網友在臉書貼出310當年老照片，引起網友熱烈迴響，「真的好懷念，當年還有車掌小姐。」

一名女網友在臉書《我是板橋人》貼出30年前公車310照片，並表示很多7年級應該沒看過這輛經典的公車，「當年搭這班公車是先擠先上，沒在排隊的！」

她認為這輛公車有個很大的特色，那就是司機旁邊有一個超凸的墓（引擎），很多人坐在上面屁股都會被燙到，而且車上沒有冷氣，只能靠自然風，「四、五、六年級的人一定體驗過這種烤箱車的感受！」

該張照片勾起其他網友回憶，紛紛大喊「真的好懷念」、「我小時候就是坐這種公車上課」、「以前車票都是小小的長條狀」、「當年還有車掌小姐」、「一生中，坐最多次的公車就是310」、「想起1970年代初期公車上還能抽煙...(奇怪的回憶)」。

事實上，文史工作者張哲生早在2013年就曾在臉書分享過該張照片，並寫下說明，照片拍攝於1978年，車子當時停靠在台北車站對面，也就是忠孝西路上站牌旁，「畫面左上的高樓為位於館前路口的交通部公路總局，而公車停靠處就在現在的新光摩天大樓（新光三越百貨站前店）前方。」

「沒房只能叫阿姨」房地產廣告... 這不是滿天星？清明掃墓要注意...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。