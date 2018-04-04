當年「310公車」長這樣！網友超懷念：還有車掌小姐

2018年04月04日 16:19 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

很多雙北地區民眾都有搭公車習慣，對於310路線一定不陌生，從板橋往返士林已有40多年時間，是許多人心目中的回憶，其中一名板橋網友在臉書貼出310當年老照片，引起網友熱烈迴響，「真的好懷念，當年還有車掌小姐。」

一名女網友在臉書《我是板橋人》貼出30年前公車310照片，並表示很多7年級應該沒看過這輛經典的公車，「當年搭這班公車是先擠先上，沒在排隊的！」

她認為這輛公車有個很大的特色，那就是司機旁邊有一個超凸的墓（引擎），很多人坐在上面屁股都會被燙到，而且車上沒有冷氣，只能靠自然風，「四、五、六年級的人一定體驗過這種烤箱車的感受！」

該張照片勾起其他網友回憶，紛紛大喊「真的好懷念」、「我小時候就是坐這種公車上課」、「以前車票都是小小的長條狀」、「當年還有車掌小姐」、「一生中，坐最多次的公車就是310」、「想起1970年代初期公車上還能抽煙...(奇怪的回憶)」。

事實上，文史工作者張哲生早在2013年就曾在臉書分享過該張照片，並寫下說明，照片拍攝於1978年，車子當時停靠在台北車站對面，也就是忠孝西路上站牌旁，「畫面左上的高樓為位於館前路口的交通部公路總局，而公車停靠處就在現在的新光摩天大樓（新光三越百貨站前店）前方。」