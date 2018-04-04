英廚藝節目嫌「仁當雞」皮不酥脆 網友狠酸：英國人談美食？

2018年04月04日 19:57 陳慶餘

知名廚藝節目《廚神當道》英國版（MasterChef UK）在近日播出的節目中，兩名評審在品嘗以慢火燉煮，以軟嫩著稱的東南亞名菜「仁當雞」時，卻以仁當雞的雞皮「不夠酥脆，難以下嚥」為由，將參賽者淘汰，消息曝光後引發不少印尼和馬來西亞的網友怒火，就連馬來西亞首相也不住親上火線捍衛家鄉美食，怒嗆這些「廚神」根本搞不清楚狀況。

綜合外媒報導，《廚神當道》英國版的評審華勒斯（Gregg Wallace）以及特羅德（John Torode）分別來自英國以及澳洲，在日前的節目中，他們以「皮不夠酥脆（Crispy）」為由，將烹煮仁當雞的參賽者、出身於馬來西亞的奧普恩（Zaleha Kadir Olpin）淘汰，讓不少東南亞網友在得知消息後怒不可抑。

據了解，仁當雞一種是來自東南亞、以慢火燉煮著稱的傳統美食，本來就不會酥脆，而印尼與馬來西亞一直都對於這道佳餚的發源地各執己見，但在本次幫仁當雞討公道的事件中，兩國除了放下對立外，甚至還在臉書連署要求評審道歉，並且怒嗆兩人搞不清楚狀況，指出「英國人出來談美食」根本就是笑話一場。

隨著事件逐漸延燒，英國駐馬來西亞高級專員特麗迪爾（Victoria Treadell）也出面為奧普恩說話，表示仁當雞從來就沒有酥脆過，而馬來西亞首相納吉（Najib Razak）在聽聞此事後，也在臉書上貼出一張仁當雞的照片加入戰局，表示「到底哪種人會去吃『酥脆』的仁當雞啊？」

對於一道菜竟然能引發這麼大的風波，馬來西亞外交部長驚訝的表示，常常聽說體育和食物可以團結人民，而事實證明了大馬人真的被仁當雞這道佳餚給團結起來，同時他也提到自己將會與奧普恩見面，因為他成功團結了馬來西亞人，「這是政治人物所做不到的」。