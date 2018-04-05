清明節＝掃墓？8大習俗沒做過也要聽過

示意圖。(圖/ 取自中時資料庫，王錦河攝)

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每年4月初的「清明節」就是團圓的大日子，而人們往往對於清明節的印象就是掃墓、吃潤餅，其實在古時候民間盛傳清明節有8大習俗，小朋友喜歡的盪鞦韆、被列為運動賽事之一的拔河，這些都是清明節習俗之一！

1.盪鞦韆

在唐朝時，民眾喜歡玩盪鞦韆，玩著玩著甚至成為「寒食節」和「清明節」的其中一項重要活動；而因為清明節到處都有人在玩鞦韆，所以有古人將清明稱為「鞦韆節」。

2.拔河

拔河發明於春秋戰國時代，當初據說是為了讓士兵增強體魄，所以軍隊中相當盛行，後來也在民間開始流行；而根據記載，在唐朝有在清明節舉行大規模拔河比賽，所以也意外成了清明節傳統習俗。

3.踏青

清明節適逢春天，剛好是一家人出門郊遊的好時光，也是百花綻放的時期，所以在祭拜後，可以揪朋結伴相約踏青。而據說古時候的女子平日無法隨意出遊，所以都會趁清明時節出門觀賞大自然。

4.鬥雞

古代皇帝樂於「鬥雞」的活動，從春秋戰國時代就出現，到了唐朝開始盛行，民間還設有鬥雞場，連唐明皇都重金在皇宮內設置豪華的雞坊，請專人培養鬥雞。

5.插柳

清明節被認為是華人的三大鬼節之一，所以古時候的人認為柳枝具有避邪功能，也恰逢柳枝發芽的時節，所以人們會戴柳條防止鬼怪侵擾。

6.賜火

這個習俗據傳是在唐朝，皇帝會在清明節當天舉行點燃薪火和賜火儀式，象徵「去舊迎新」。

7.掛紙

掛紙是掃墓的兩種儀式之一，主要是將祖先墳墓上的野草清除後，再用小石頭或是磚塊將墓紙壓在墳上，通常有白色、紅色、黃色的古仔紙，或是五色紙(紅黃藍白黑)，現在普遍常見的是五色紙，而掛紙的意義是代表子孫有來祭拜過。

8.培墓

培墓和掛紙其實就是清明掃墓的兩種儀式，培墓就是掃墓，也有被稱為墓祭、祭掃或上墳，就是要修整祖先的墓碑和祭拜。

文章來源：維基百科

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