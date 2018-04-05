胖妞兩年減掉半個自己 堅持3原則甩肉68公斤

胖妞兩年減掉半個自己 堅持3原則甩肉68公斤(圖翻攝自IG/mandies_transformation)

友善列印
/綜合報導

減重對許多人來說相當不容易，不僅要搭配運動及飲食，最重要的是擁有一顆持之以恆的心。美國一名37歲女子重達170公斤，由於身體過重導致她行動不便，還要忍受他人的眼光，於是她下定決心要減重，靠著3點原則，讓她在短短2年減去68公斤，幾乎要減掉半個自己，如今她也成為減重達人，更在網路上分享自己的故事，鼓勵其他想擁有健康的朋友一起動起來。

Mandie 🇨🇦 (150+lbs lost)（@mandies_transformation）分享的貼文 張貼

阿曼達（Amanda Mandie Wood）是一個170公斤的胖妞，長期因身材受到他人忽視，也因為體重過重造成她身體負擔較大，於是她在2015年秋天下定決心要減肥，首先從飲食方面下手，諮詢營養師幫助她改變飲食習慣，並用手機app記錄攝取的熱量，35％的熱量來自碳水化合物、25％來自脂肪，及 40％從蛋白質獲取，多以高蛋白食物、蔬菜水果等為主。

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第二原則是「搭配運動」，由於她先前曾至健身房運動，發現自己毅力不足，且效率與效果都並不是很高，因此她決定花錢請專業教練，協助她將運動的效能達到最高，也真心地愛上運動。第三個原則，則是「替自己設小目標」，減重過程最重要的是心態，可以藉由設定合理目標，來幫助自己增加運動動力，不必一開始就下決心減幾十公斤，而是從兩公斤著手，不僅可以提升自信心，也會讓人因此獲得成就感。

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阿曼達提到，減重時最重要的就是毅力，雖然期間一定會出現停滯期，但千萬不要氣餒，偶時可以給自己放鬆一下，吃些高熱量的食物調適心情，但千萬不可以保持常態。也可以找尋你的減重夥伴，與你一起運動、相互勉勵，更能讓減重的壓力感變得有動力，最終一定要抱著持之以恆的心，相信自己可以辦到。

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