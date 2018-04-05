你知道嗎？清明節的由來原來是這樣

2018年04月05日 09:00 杜炤佑 ／綜合報導 ／綜合報導

中國傳統的清明節大約始於周代，已有二千五百多年的歷史。清明本是一個重要的節氣，故有「植樹造林，莫過清明」的農諺。後來，由於清明與寒食的日子接近，而寒食是民間禁火、掃墓的日子，於是寒食與清明就漸漸地合二為一，而寒食則變為清明的別稱，也成為清明時節的一個習俗。

而「寒食」，則有一個傳說，相傳春秋戰國時代，晉獻公的妃子驪姬為了讓自己的兒子奚齊繼位，於是謀害太子申生，以至於申生被迫自殺；而申生的弟弟重耳，為了躲避禍害，流亡出走。流亡期間，原本跟著重耳一起出走的臣子都陸陸續續地離開他，只剩下少數幾個忠心的人追隨，其中一人就叫做介子推。

某次，重耳因為極度飢餓暈倒，介子推為了救重耳，從自己腿上割下了一塊肉，並用火烤熟後給重耳吃，救了重耳一命。

中國傳統的清明節大約始於周代，已有二千五百多年的歷史。(圖/本報資料照)

十九年後，重耳回國執政，成為著名春秋五霸之一「晉文公」。晉文公上位後，將與他同甘共苦的臣子一一封賞，唯獨忘了介子推。，直到有人向晉文公叫屈，晉文公才憶起舊事，馬上找人去請介子推上朝受賞封官。可是，介子推一再婉拒，雖然晉文公親自去請介子推出來，可是介子推仍將大門緊閉，不願相見，後來更背著老母親躲進了綿山（今山西介休縣東南）。

後來，有人向晉文公出了主意，表示不如放火燒山，三面點火，留下一方，大火起時介子推一定會走出來的，於是晉文公便下令舉火燒山，不料大火燒了三天三夜後，終究不見介子推出現，後來就發現介子推與母親兩人抱著一棵燒焦的大柳樹已經死了。

晉文公望著介子推的屍體哭拜一陣，然後安葬遺體，發現介子推脊梁堵著個柳樹洞，洞裡藏有一片衣襟，上面題了一首血詩，「割肉奉君盡丹心，但願主公常清明。柳下做鬼終不見，強似伴君作諫臣。倘若主公心有我，憶我之時常自省。臣在九泉心無愧，勤政清明復清明。」

晉文公將血書藏入袖中，然後將介子推和他的母親分別安葬在燒焦的大柳樹下。為了紀念介子推，晉文公下令把綿山改為「介山」，並在山上建立祠堂，也把火燒山的這天定為「寒食節」，曉諭全國，嚴禁人民煙火、只吃寒食。此後，晉國的百姓得以安居樂業，對有功不居、不圖富貴的介子推非常懷念。