鬼打牆！騎進「楠梓百慕達」繞不出來 網激動：想起恐怖回憶

鬼打牆！騎進「楠梓百慕達」繞不出來 網激動：想起恐怖回憶（翻攝網路）

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／綜合整理

位於北大西洋的「百慕達三角州」過去多次歷經船隻、飛機「神秘失蹤」因而聞名，如今台灣南部地圖上也驚見「楠梓百慕達」，曾有不少人一到此處經常迷路，因此被網友封為「楠梓百慕達」。近日有女網友在地圖上標出「鬼打牆」位置，讓不少網友感同身受，激動吶喊：「為什麼要讓我想起這恐怖回憶！」

一名女網友在臉書《爆廢公社》發問「曾經騎車在這迷路的請舉手！」並強調該處被封為「楠梓百慕達」。沒想到文章一出立即引起廣大網友熱烈討論，其中有不少網友紛紛跳出來分享恐怖經歷。

網友們感同身受地說「到現在我還是不會騎」、「轉錯一個彎就天差地別，還很難回頭了」、「我都避開...真的太容易騎錯或開錯」、「鬼打牆近半個小時，還問了2個人」、「走百慕達方向感完全派不上用場，只能靠指標」、「只要騎錯條或轉錯彎，不是回高雄市區重騎一次，就是準備上台南了」。

楠梓陸橋銜接台一線、高楠公路、楠陽路及加昌路，包含楠陽高架橋兩組陸橋動線，開通20多年來，設計不良批評聲浪不斷，車道動線雖經過多次修改及號誌變更，但至今無論外地人或在地居民迷路情況仍經常發生，故有「楠梓百慕達」之名，就連Google Map也在2015年起認證此地。

Google地圖也出現「楠梓百慕達」標誌。（圖／翻攝google map） Google地圖也出現「楠梓百慕達」標誌。（圖／翻攝google map）
Google地圖也出現「楠梓百慕達」標誌。（圖／翻攝google map） Google地圖也出現「楠梓百慕達」標誌。（圖／翻攝google map）
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