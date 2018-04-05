打擊好大！泰僧侶徵兵抽籤「中大獎」 嚇到腿軟暈倒

打擊好大！泰僧侶徵兵抽籤「中大獎」 嚇到腿軟暈倒（圖／翻攝泰國網臉書）

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／綜合整理

泰國每年四月舉辦全國徵兵抽籤，今年抽籤日期定在1日至12日間，凡是1996至1997年出生，年滿21歲的役男就必須抽籤決定當兵與否，其中抽到黑籤可免役，而抽到紅籤則必須服2年兵役。其中一名僧侶在抽到「紅籤」後，嚇到當場腿軟暈倒，讓人看了哭笑不得！

臉書《泰國網》3日上傳多張照片，泰國彭世洛府直轄縣體育館徵兵現場2日發生一起「悲劇」，當天軍方預計徵兵97人，其中現場已有38人自願入伍，當局必須從其餘149人中再抽出59人入伍，意味著有將近40％的機率被抽中，凡抽中「紅籤」者代表必須服兵役，而抽中「黑籤」則可免役。

泰國僧侶在抽到「紅籤」後大受打擊，表情變得猙獰。（圖／翻攝泰國網臉書） 泰國僧侶在抽到「紅籤」後大受打擊，表情變得猙獰。（圖／翻攝泰國網臉書）

其中一名21歲僧侶不幸抽到了「紅籤」，似乎讓他大受打擊，情緒相當激動，突然間表情猙獰、雙腿腿軟，幾乎就要暈了過去，一旁軍官見狀後立即搶救並暫停抽籤作業，直到他恢復意識後才繼續工作，讓人看得是又心疼又好笑。

畫面在網路上曝光後，讓網友們紛紛笑翻了，「到底是有多害怕」、「平時淡定的僧侶竟怕當兵」、「又不是去坐監」、「萬般皆是命，想爽沒運氣」、「想當年我自己去鄉公所抽籤，整個場只有我一個人完全沒其他人，10隻籤裡1紅1白1藍7綠，偏偏我還能抽到紅籤，只有我一個人還能抽到籤王」。

僧侶情緒相當激動，彷彿不敢置信。（圖／翻攝泰國網臉書） 僧侶情緒相當激動，彷彿不敢置信。（圖／翻攝泰國網臉書）
僧侶突然間雙腿腿軟，幾乎就要暈了過去，一旁軍官見狀後立即攙扶。（圖／翻攝泰國網臉書） 僧侶突然間雙腿腿軟，幾乎就要暈了過去，一旁軍官見狀後立即攙扶。（圖／翻攝泰國網臉書）
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