想不想去休息？現代人十大「一夜情」語錄曝光

2018年04月05日 14:34 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

隨著時代變遷，男女之間性觀念是越來越開放，婚前性行為及一夜情對許多年輕人來說早已見怪不怪，但礙於東方人傳統保守美德，雙方在提到「性」仍會有所保留，常使用較含蓄字眼表達心中渴望，DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析出現代人最愛使用的「十大一夜情語錄」！

No.10 「今晚一起LOL、吃雞、打電動吧！」

現代年輕人愛打電競，尤其是熱門電玩《英雄聯盟》（簡稱LOL）在中國大陸還有著「擼阿擼」別稱，而手遊《絕地求生》標語則是「大吉大利，今晚吃雞」，字句充滿性暗示，一語雙關讓人一邊打電競一邊擦出愛的火花！

No.9 「我男（女）朋友今天不在家」

主動告知意圖相當明顯，說白了根本就是「家裡沒大人，歡迎對我為所欲為」，暗示意味濃厚，一旦對方上勾，代表著一段禁忌關係即將展開，陷入正宮與小三之間爭鬥，最後很可能會為自己招來不必要的麻煩，務必三思而後行。

No.8 「要不要來我家看狗？」（任何寵物）

萌寵看似無害、零企圖感，卻是超級助攻手，「狗是人類最好的朋友」這句話一點都沒錯，還可以是愛情媒介，讓兩人找到一起共度春宵的理由！

No.7 「想不想一起流汗、做運動？」

性愛嚴格來說就是一門運動，能促進血液循環、維持身體健康，因此這句話一點都沒錯，精準地點出精神，只是利用委婉的方式敘述，就算遭到拒絕，也不會太過難堪。

No.6 「要不要一起去休息一下？」

休息是為了走「更長遠的路」，這句話是為了想要和你／妳有進一步發展空間，而「休息」通常會聯想到椅子或床，因此地點很可能就是家裡、旅館或MTV包廂等等，暗示再明顯不過了。

No.5 「要不要一起去泡湯？」

雖然這句話是季節限定，但攻擊力卻十足，意味著「濕身（失身）」。最主要是兩人一起泡湯時，熱騰騰的蒸氣將雙頰蒸得泛紅，看上去格外性感可人，再加上若隱若現的身材曲線引人遐想，一不小心就會踏入另一段關係。

No.4 「要不要來我家看鬼片？」（任何影集）

電影是生活裡不可或缺的娛樂，也是催情好物，尤其是鬼片更能拉進兩人距離，再加上黑壓壓的環境容易讓人萌生「犯罪」衝動，一不小心受驚後也「受精」了。

No.3 「我現在有點癢」、「我癢了」

不少人說床上運動帶來的高潮就像想尿尿的感覺，癢癢的感覺令人難耐，因此有人將「癢」作為性暗號，希望對方能夠出手相救，獲得解放和紓解。

No.2 「我現在不太舒服」、「頭好暈」、「生病了」

這句話絕對不是你字面上看到的那樣子，擺明是在「無病呻吟」，換句話說就是「我現在需要你」。如果你對他／她也有意思，那記得別戳破謊言，照著他劇情走，別錯失治療對方各種「不適」好機會。

No.1 「我幫你按摩／你幫我按摩好不好？」

聽起來合情合理，但事實上接觸肢體是最直接的方式，雙手游移在對方身體邊界，讓她／他感到騷癢難耐，接著就會喚醒他內心裡的野獸了！