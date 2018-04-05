16歲少年獨自赴美見母 遭海關拒入境遣返回台

16歲少年獨自赴美見母，遭海關拒入境遣返回台（翻攝爆怨公社）

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一位16歲少年因為和媽媽5年沒見，因此就趁著連續假期獨自搭機前往美國，但沒想到美國的海關卻把他帶到小房間「深入了解」之後，就以「不相信他會按時回台灣」為理由將他潛返，讓他氣得在臉書上抱怨，自己買了5萬多塊的來回機票、花了11小時搭飛機，卻遭到這樣對待「實在是太棒了，美國真的很棒」。

少年在臉書社團《爆怨公社》發文指出，自己與媽媽已經5年多沒見，在前天（3日）搭機到美國洛杉磯，並且準備轉機到科羅拉多去，但沒想到過海關時卻被一個黑人海關帶到小房間，在經過海關不屑的盤問之後，最後留下一個「不相信他會按時回台灣」的理由，將他遣返回台，讓他大罵「不相信我就算了，不予許我通話，將手機沒收，當我被扣留的時候難道沒想過我的家人在擔心嗎？」

貼文曝光後，有不少網友將少年的遭遇連想到近期發生的孫安佐事件，認為他是因為這樣才被遣返，更有網友認為他是遇到種族歧視才會被這樣對待，「美國入境本來就超級困難，然後現在孫事件又會更嚴」、「美國自由是給白人的，到現在的種族歧視在某些州還是非常嚴重」。

但也有專業的網友分析，認為少年被遣返的理由和孫安佐事件及種族歧視其實完全沒有關係，是因為他未成年到美國去探親，海關擔心他會就這樣跳機不回台灣，才會將他遣返，「獨自一人前去，又是未成年，而且又有熟人在當地接應，就怕你一去不復返（跳機）」、「通常說探親，馬上被帶回來」、「這跟孫的事件完全無關…純粹是因為版主證明不了自己會準時離境，試想一個16歲的孩子獨自在非寒暑假時間去了，還説要待滿3個月才走，甚至辦了休學，這陣仗絕對是想依親而不是探親，我要是移民官我也不會放版主進去」。

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