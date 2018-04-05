美國出現「殭屍浣熊」？露利齒作勢攻擊 民眾嚇到報警求助

當地攝影師拍攝到浣熊雙腳站立，露出利齒的模樣（翻攝臉書）

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在過去一個月之內，美國俄亥俄州東部城市揚斯敦（Youngstown）警方接獲多起民眾報案，指出見到一隻行為詭異的浣熊在早上出沒，甚至有民眾形容這隻浣熊的行為和殭屍沒有兩樣，會張口露出利齒作勢咬人，雖然目前仍沒有任何這隻「殭屍浣熊」攻擊人的消息傳出，但當地民眾早已人心惶惶。

綜合外媒報導，揚斯敦的居民指出，浣熊一般都是在夜間活動，但這隻殭屍浣熊不但在白天出沒，更不像一般的浣熊一樣懼怕人類，反而會對人類做出兇狠的表情及露出利齒，不管民眾如何驅趕都沒有用。

一位攝影師科吉歇爾（Robert Coggeshall）日前就親眼目睹這隻殭屍浣熊，並趕緊拿出手邊相機捕捉其身影。他指出，當天他正在院子與愛犬玩耍，但卻看到這隻浣熊慢慢靠近，嚇得他趕緊把狗帶回家中，但這隻浣熊卻跟著他走到家門前，讓他趕緊拿出相機拍攝。

科吉歇爾進一部指出，這隻浣熊不但利用雙腳站立，還露出尖尖的牙齒，模樣相當恐怖，而他嘗試趕走浣熊但卻失敗，而浣熊在他家門前徘徊一陣子之後，就突然往後倒下，像是快要昏迷一樣，行為跟一般我們印象中的殭屍極為相似。

對此，專家則是指出，這種會在早上出沒徘徊的浣熊，應該是感染了一種叫做犬瘟熱的疾病，若是動物罹患這種病，不只會變得不怕人類，更會出現發抖以及不斷咳嗽及流口水的症狀，才會看起來就會像是殭屍。當局也進一步呼籲民眾，若是見到不尋常的浣熊出沒，千萬不要嘗試接觸，一定要報警求助。

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