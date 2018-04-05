完整重現豐臣家滅亡戰役！「大阪之役」軍事布陣圖找到了

完整重現豐臣家滅亡戰役！有史以來最大張「大阪之役」軍事布陣圖找到了（翻攝推特）

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大阪之役是結束日本戰國時期的最後一場戰役，其傳奇性與代表性讓不少後人津津樂道（翻攝維基百科） 大阪之役是結束日本戰國時期的最後一場戰役，其傳奇性與代表性讓不少後人津津樂道（翻攝維基百科）

日本江戶時代初期爆發的大阪之役，除了是當時掌權的德川幕府消滅豐臣家族的戰役之外，同時也是結束戰國時期的最終戰役，在此戰之中真田幸村（信繁）、毛利勝永、後藤又兵衛等名將的英勇事蹟更是被後人津津樂道。

日本廣島縣立歷史博物館本週三（4日）對外宣布，尋獲了大阪之役「冬之陣」與「夏之陣」兩場戰事的戰術部屬圖，是目前發現最早、且最大幅的詳細布陣圖，對於瞭解當時的歷史有相當大的幫助。

根據日本《每日新聞》報導，這份布陣圖大約是繪製於17世紀後期，很有可能是與德川家族有血緣關係的親藩大名或是親近的譜代大名要求畫師所繪製，是目前發現最古老關於大阪之役中兩場戰事的布陣圖。

據了解，冬之陣的部屬圖是由4張1.89公尺長、1.15公尺寬的小圖所組成，當中除了繪圖有大阪城的位置外，也詳細列出了城外各個參戰大名的布陣位置，至於夏之陣的布陣圖則是繪製在一張小圖上，各個大名以大阪城為中心部屬在周圍。

布陣圖曝光的消息傳出後，不少歷史迷都相當興奮想要一賭其風采，而日本廣島縣立歷史博物館也宣布，這兩幅布陣圖將會於今年7月至9月開放民眾參觀。

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