日本女高校生流行講「卍」字 用法曝光網友哭笑不得

日本女高校生流行講「卍」字 用法曝光網友哭笑不得（翻攝日本集合）

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／綜合整理
日本女高校生的流行。（翻攝youtube/りりすあま）

日本高校生總是走在時代尖端，對流行特別敏感，同時也創造流行，時常成為媒體捕捉焦點！近日有網友發現日本女高中生特別喜歡講「卍」字，成為高校生之間的流行語，這到底是什麼意思？

一般人看見「卍」字，常會聯想到佛教寺廟，其實日本女高中生也常常使用這詞彙。據《日本集合》網站指出，女高中生使用「卍」字已有長達三、四年時間，直到近期當地節目《原宿アベニュー》才真正解開其中含意。其淵源來自於七年前，一名網友誤將「マジ」（maji／真的）寫成了「卍」（manji），於是漸漸成為了流行語。

「卍」沒有具體意思，而是一種表達情感的文字符號，像是拍照擺姿勢時的喊聲。（翻攝日本集合） 「卍」沒有具體意思，而是一種表達情感的文字符號，像是拍照擺姿勢時的喊聲。（翻攝日本集合）

據女高中生表示，「卍」並沒有具體意思，而是一種表達情感的文字符號，經常會在以下三種情形下使用，包括拍照擺姿勢時的喊聲、在情緒高漲的時候、以及用來形容囂張的人。

若要用文字來取代「卍」意思，視情況可以翻譯成「強そう」（好像很強）、「まじ」（真的）和「本気」（認真）等等。女高中生強調，不用太認真思考「卍」意思，只要在想用的時候用就可以了。

三省堂國語辭典的編纂者飯間浩明曾推測「卍」是「マジ」、「超」、「ガチ」、「激」等形容詞進化用法，除了女高中生之外，江戶時代的名畫家葛飾北齋也曾使用「卍」作筆名，不過據說他使用「卍」是為了表達晚年能繼續畫畫的喜悅之情，因為「卍」在佛教裡有喜悅、幸福等意思。

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