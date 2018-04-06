「美妝蛋」清潔神技 只要1分鐘立刻變全新

2018年04月06日 20:00 陳慶餘

LADIES I PUT MY BEAUTY BLENDERS IN THE MIRCOWAVE FOR 1 MINUTE AND LOOK WHAT HAPPENED 😭😭😭😭♥️♥️♥️ pic.twitter.com/iT0448Mctq — #Yazz2UCL♥️ (@Jaycoko_) 2018年3月27日

不少愛美的女性都會使用被稱之為「美妝蛋」的化妝海綿來化妝，但使用久了免不了會沾滿了許多污漬，讓不少人都相當困擾。英國一位女大生日前就在網路上分享心得，聲稱只要把美妝蛋放入水中，接著再放入微波爐加熱一分鐘，美妝蛋就能夠立刻恢復全新，讓不少女網友在看了之後都驚呼「長知識！」

綜合外媒報導，19歲的女大生朱莉安娜（Julianna Asouzu）表示，自己日前在網路上看到能夠用這種方式來清潔美妝蛋，因此決定親身試驗，她先是將一個外表被髒污覆蓋的美妝蛋放入一杯清水之中，接著再將這杯水放入微波爐加熱一分鐘。

沒想到在一分鐘過後，當茱莉安娜這杯水從微波爐中拿出後，水已經被髒污染成了黑色，而原本蓋滿髒污的美妝蛋卻是光亮如新

而茱莉安娜也補充說明，表示如果美妝蛋在清潔過後濕淋淋無法使用也沒關係，只要將清潔過後的美妝蛋單獨放入微波爐再加熱一分鐘，馬上就會變的乾爽、可以立即使用，讓不少網友看了之後都直呼太神奇。