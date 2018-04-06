碩士男學醫7年夢想賣麵包 爸媽傻眼：幹麼讀到現在？

示意圖非當事者。(圖/ 取自達志影像)

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／綜合報導

望子成龍是每個家長最大的心願，尤其讓他們當上醫生更是最好不過。大陸浙江一名男子黃曉斌花了7年時間學醫，但畢業前他本來可以繼續攻讀博士，但他因為一部記錄片，發現自己想做的事其實是開一間麵包店；當父母得知他決定放棄所學的，馬上反對並感嘆「為什麼要讀到研究所？」

綜合陸媒報導，來自浙江紹興的黃曉斌在2006年以優異的成績考進浙江大學，他求學時讀的是醫學，後來也順利畢業考取研究所；2013年時，他正準備計畫出國讀博士的期間，意外看到一部記錄片《保羅教你做麵包》，居然讓他腦中蹦出「開個麵包店」的想法。

黃曉斌認為自己學醫是因為喜歡研究，他到畢業前學的都是他喜歡的，但他慢慢地發現這並不是他想要的，「從讀書開始，我從沒想過做醫生，因為規矩太多了」；結果他開始實踐他的想法，花時間學習如何做麵包，還將烤箱帶到實驗室，研究怎麼樣做出好吃的麵包。

碩士男學醫7年夢想賣麵包 爸媽傻眼：幹麼讀到現在？ 碩士男學醫7年夢想賣麵包 爸媽傻眼：幹麼讀到現在？(圖/ 翻攝自微博@杭州日報)

在畢業前，黃曉斌才將自己的想法告訴父母，但他們聽完他的想法，當下又氣又驚嚇，馬上出言反對，「開麵包店國中畢業就可以，那你為什麼要讀到研究所？」更強調他們只是希望他能有一份穩定的工作。

不過，黃曉斌畢業後仍堅持自己的夢想，為了養活自己有到科技公司工作，但也特地去一間知名連鎖麵包店打工，每天都為了開麵包店做準備。直到2015年黃曉斌成功開了自己的第一間麵包店，但花了一年多的時間，麵包店生意才變好，他對於賺多少錢不重要，只希望自己的麵包店是有特色的，而他也強調，「如果能重新選擇，自己還是會選做麵包」。

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