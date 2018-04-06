最大型小狗！9個月大重81公斤 祖先還是7千年前戰犬

最大型小狗！9個月大重81公斤 祖先還是7千年前戰犬(圖翻攝自/youtube/Caters Clips)

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/綜合報導
最大型小狗！9個月大重81公斤 祖先還是7千年前戰犬(影片來源/youtube/Caters Clips)

汪星人是許多人愛飼養的寵物，不過你所見過的狗有多大呢？美國一隻名叫幼發拉底(Euphrates)的狗，年僅9個月就已經重達81公斤，站起來甚至比成人還高，模樣看起來相當嚇人，讓人不得不嚇得退後好幾步。

猛犬幼發拉底與主人豪瑟(Jared Howser)居住於猶他州鹽湖城，雖然牠僅9個月大，但卻已重達81公斤，站起來更是高達183公分，而牠的主人為了證明愛犬是世界上最大的狗，還替牠報名金氏世界紀錄，而牠也成功打破記錄，成為世界上對大型的小狗。不過，其實幼發拉底是美國馬魯索斯犬的後裔分支，而牠目前是新培育出的品種，由於祖先馬魯索斯犬兇猛且體型大，過去曾用在戰爭時期，可想而知幼發拉底的攻擊力也不低。

主人豪瑟表示，他也是頭一次接觸馬魯索斯犬，就是看準牠身形巨大，且忠誠保護主人的特點。而他先前養的狗是重達61公斤的卡斯羅犬，當時家裡剛好遭小偷，愛犬為了保護主人，最終不幸過世，事後他決定要養更大隻的狗，於是與犬類育養師討論，最終花了5000美元(約新台幣14萬元)買下了幼發拉底，由於牠的成長相當迅速、體型又大，因此每周必須吃掉500美元(約新台幣1.4萬元)。

豪瑟也透露，擁有190公分118公斤的他，儘管他的身形已非常慓悍，但帶愛犬出去散步時，仍然是被拉著前進，而他也打趣地說「自從家裡有了幼發拉底後，我家的車是我們這一帶唯一一輛沒被破壞的，這也表示我的狗在體型上已能震懾住壞人」、「不過，雖然幼發拉底外相當凶狠，但對待其他人也相當友善，只要別去激怒牠就好了」，由於幼發拉底目前仍在成長，待成年後會再替牠申請金氏世界紀錄，也希望能再將牠養的更大隻，這樣才可以保護家人。

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