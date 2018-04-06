2018年04月06日 16:00 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

老父種大麻每天餵女兒吃被逮 百萬網友卻為他求輕判(圖翻攝自臉書/Cannabis Club Australia)

吸毒、製毒都是違法行為，不僅傷已也害人。但澳洲有一名父親在家種大麻，且自製毒品餵食女兒，讓人聽得相當憤怒，但實際上，該名父親的女兒患有疾病，為了減輕她們的痛苦，他逼不得已只好自己製毒，而最近該事件曝光後，也引來不少網友關注，紛紛替該名父親求情。

綜合外媒報導，泰勒(Stephen Taylor)擁有兩個寶貝女兒，艾瑞兒（Ariel）與摩根（Morgan），但她們卻罹患克隆氏症（Crohn's disease），屬免疫性缺陷的發炎性腸道疾病，這種疾病會造成病患腸道不適，腹痛腹瀉、皮疹、關節炎、發燒及體重減輕等症狀，而女兒自從患病後就受這些病痛所苦，且這種病目前仍無根治的方法，唯有靠大麻才可減輕痛苦。

艾瑞兒（Ariel）與摩根（Morgan）飽受克隆氏症（Crohn's disease）之苦(圖翻攝自臉書/Cannabis Club Australia)

但在澳洲，合法的大麻必須取得醫師處方箋，並向相關單位提出申請，泰勒求遍各地醫師卻無人願意幫忙，無奈之下他只好自行栽種，並榨出汁餵食女兒，隨著病痛減緩，女兒們也逐漸恢復體重，食慾漸漸恢復，身體也變得更加有活力，看在泰勒眼裡相當感動。

但泰勒種植大麻一事還是遭警方盯上，後院裡種的大麻都被當做物證，並依持有毒品罪將他逮捕。女兒們感到相當難過，為了救父親出面說明，大麻如何改善她們的病情「自從使用大麻後，我的體重增加到50公斤，而且還能起來工作」。而此事件曝光後，鄰居與網友們都紛紛替他求情，希望可以減緩他的徒刑。

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