「館長健身房」遭20名黑衣男刀棍包圍？警方回應了

2018年04月06日 09:26 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

由「館長」陳之漢所開設的成吉思汗健身俱樂部林口館，5日晚間爆遭一群黑衣男持刀棍圍毆滋事，擋住會員出入，但館長卻遲遲未出面解釋，讓網友相當不滿發文抱怨，經派出所調查後，發現實情有很大出入，正在進一步釐清。

一名網友5日晚間在臉書《靠北健身房》匿名爆料，表示林口蒙古館被20幾名黑衣人士包圍，手上還握有刀棍，站在大門口旁擋住會員進出，但卻遲遲不見館長出面處理，令他很是氣憤，「難道我們會員就該死被擋住不能下去運動？還是你們兩個在外私人的事情，導致這種場面出現啊？這樣誰還敢去你們旗下公司運動？會員被打誰要負責？希望你能開直播解釋清楚。」

文章曝光後，引起網友軒然大波，據媒體報導，轄區林口警分局文化派出所對此表示，昨晚的確接獲報案，但並未像貼文所述持有棍棒，當警方到場了解狀況後，發現是一名約30歲林口民眾喝醉酒，衝入健身房內要找館長，遭其他友人欄下，現場並無刀、棍等武器，經警方安撫後，眾人隨即散去。至於是否有「黑衣人」，警方目前正在調閱監視器畫面釐清真相。