「館長健身房」遭20名黑衣男刀棍包圍？警方回應了

「館長健身房」遭20名黑衣男刀棍包圍？警方回應了（翻攝館長直播影片）

友善列印
／綜合整理

由「館長」陳之漢所開設的成吉思汗健身俱樂部林口館，5日晚間爆遭一群黑衣男持刀棍圍毆滋事，擋住會員出入，但館長卻遲遲未出面解釋，讓網友相當不滿發文抱怨，經派出所調查後，發現實情有很大出入，正在進一步釐清。

一名網友5日晚間在臉書《靠北健身房》匿名爆料，表示林口蒙古館被20幾名黑衣人士包圍，手上還握有刀棍，站在大門口旁擋住會員進出，但卻遲遲不見館長出面處理，令他很是氣憤，「難道我們會員就該死被擋住不能下去運動？還是你們兩個在外私人的事情，導致這種場面出現啊？這樣誰還敢去你們旗下公司運動？會員被打誰要負責？希望你能開直播解釋清楚。」

文章曝光後，引起網友軒然大波，據媒體報導，轄區林口警分局文化派出所對此表示，昨晚的確接獲報案，但並未像貼文所述持有棍棒，當警方到場了解狀況後，發現是一名約30歲林口民眾喝醉酒，衝入健身房內要找館長，遭其他友人欄下，現場並無刀、棍等武器，經警方安撫後，眾人隨即散去。至於是否有「黑衣人」，警方目前正在調閱監視器畫面釐清真相。

一名網友5日晚間在臉書《靠北健身房》匿名爆料，表示林口蒙古館被20幾名黑衣人士包圍，手上還握有刀棍，站在大門口旁擋住會員進出，但卻遲遲不見館長出面處理，令他很是氣憤 一名網友5日晚間在臉書《靠北健身房》匿名爆料，表示林口蒙古館被20幾名黑衣人士包圍，手上還握有刀棍，站在大門口旁擋住會員進出，但卻遲遲不見館長出面處理，令他很是氣憤。（截自《靠北健身房》臉書）

新婚女怨丈夫「不履行夫妻義務...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。