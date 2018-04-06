正妹試穿「童貞殺」包不住！百萬網友看完崩潰

正妹試穿「童貞殺」包不住！百萬網友看完崩潰(圖/翻攝菅原辰馬推特)

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／綜合整理

我到底看了什麼！近日推特Twitter上瘋傳一段影片，只見一名日本長髮正妹穿著俗稱「童貞殺」的高領露背毛衣自拍，水汪汪無辜大眼望向鏡頭，格外惹人憐愛，隨著鏡頭拉遠，她忽然間秀出結實壯碩的手臂，讓不少網友看後嚇了一大跳！

從影片可見，這名「正妹」面對鏡頭擺出無辜表情，鏡頭漸漸拉遠後，正妹身材也跟著曝光，其中若隱若現的胸前春光，還露出些微深咖啡色部分，讓人看得很是興奮。不料，她突然舉起結實又壯碩的臂膀，與臉蛋呈現反差萌，讓網友們紛紛笑翻了！

事實上，這段影片是由日本現年29歲的知名健體選手菅原辰馬所拍的惡搞影片，為求逼真完美，特地請來女性友人幫忙化裝、拍攝，原本只是覺得好玩有趣，沒想到影片卻一夕之間爆紅，讓他感到非常意外，「這是我第一次嘗試戴假睫毛，當女生還真麻煩啊！」

影片曝光後，引來超過259萬人次觀看，紛紛留言「猛偽娘？」、「看來角度真的很重要啊！」、「還我萌妹來」、「化妝術太神了！難怪有一男性朋友要求在相親前，要先看女生的素顏照片」。

正妹突然舉起結實又壯碩的臂膀，與臉蛋呈現反差萌，讓網友們紛紛笑翻了！(圖/翻攝菅原辰馬推特) 正妹突然舉起結實又壯碩的臂膀，與無辜臉蛋呈現反差萌，讓網友們紛紛笑翻了！(圖/翻攝菅原辰馬推特)
正妹真實身分為現年29歲的日本知名健體選手菅原辰馬。(圖/翻攝菅原辰馬推特) 正妹真實身分為現年29歲的日本知名健體選手菅原辰馬。(圖/翻攝菅原辰馬推特)
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