Google翻譯「蘋果比谷歌厲害」 答案超自以為是！

2018年04月06日 12:52 於慶璇 /綜合整理 /綜合整理

線上翻譯相當方便,不少人常利用Google翻譯來解決語言難題,但近年來卻鬧出許多笑話,先前有網友輸入「sauce」,結果得到了「破音」唸法。如今有網友又有新發現,輸入中文「蘋果比谷歌厲害」,得來的答案讓網友笑翻,直呼:「超嘴砲!」

Google翻譯時常鬧出笑話,為此吸引不少民眾紛紛嘗試此功能,近日一名網友試著用手機版Google翻譯「蘋果比谷歌厲害」這句英文,沒想到結果卻變成「Apple is worse than Google(蘋果比谷歌爛)」,讓網友不敢置信。

其他網友看後紛紛嘗試,得來結果都一樣,為此議論紛紛,懷疑是Google事先內建,讓人忍不住笑了出來,「翻譯實在太聰明」、「笑死」、「有嘴砲能力了!」

利用手機版Google翻譯「蘋果比谷歌厲害」及「國家名(台灣)+比谷歌厲害」,得來結果皆是「OOO比谷歌爛」。(截自GOOGLE翻譯)

經《中時電子報》測試輸入後,發現使用電腦及手機版查詢,得來結果與網友相同;若改為「國家名(台灣/美國)+比谷歌厲害」,同樣也會出現「Taiwan is worse than Google(台灣比谷歌爛)」、「The United States is worse than Google(美國比谷歌爛)」,似乎認為自己最強大!

但若是輸入「蘋果比谷歌好」或「蘋果比谷歌差」,則會得出正確答案,因此猜測關鍵在於「厲害」兩字無法辨識。