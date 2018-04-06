Google翻譯「蘋果比谷歌厲害」 答案超自以為是！

Google翻譯「蘋果比谷歌厲害」 答案超自以為是！（圖截自Google翻譯）

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／綜合整理

線上翻譯相當方便，不少人常利用Google翻譯來解決語言難題，但近年來卻鬧出許多笑話，先前有網友輸入「sauce」，結果得到了「破音」唸法。如今有網友又有新發現，輸入中文「蘋果比谷歌厲害」，得來的答案讓網友笑翻，直呼：「超嘴砲！」

Google翻譯時常鬧出笑話，為此吸引不少民眾紛紛嘗試此功能，近日一名網友試著用手機版Google翻譯「蘋果比谷歌厲害」這句英文，沒想到結果卻變成「Apple is worse than Google（蘋果比谷歌爛）」，讓網友不敢置信。

其他網友看後紛紛嘗試，得來結果都一樣，為此議論紛紛，懷疑是Google事先內建，讓人忍不住笑了出來，「翻譯實在太聰明」、「笑死」、「有嘴砲能力了！」

利用手機版Google翻譯「蘋果比谷歌厲害」及「國家名（台灣）＋比谷歌厲害」，得來結果皆是「OOO比谷歌爛」。(截自GOOGLE翻譯) 利用手機版Google翻譯「蘋果比谷歌厲害」及「國家名（台灣）＋比谷歌厲害」，得來結果皆是「OOO比谷歌爛」。(截自GOOGLE翻譯)

經《中時電子報》測試輸入後，發現使用電腦及手機版查詢，得來結果與網友相同；若改為「國家名（台灣／美國）＋比谷歌厲害」，同樣也會出現「Taiwan is worse than Google（台灣比谷歌爛）」、「The United States is worse than Google（美國比谷歌爛）」，似乎認為自己最強大！

但若是輸入「蘋果比谷歌好」或「蘋果比谷歌差」，則會得出正確答案，因此猜測關鍵在於「厲害」兩字無法辨識。

但若是輸入「蘋果比谷歌好」，則會得到正確翻譯「Apple is better than Google」。(截自GOOGLE翻譯) 但若是輸入「蘋果比谷歌好」，則會得到正確翻譯「Apple is better than Google」。(截自GOOGLE翻譯)
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