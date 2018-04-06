吃玉米驚見「灰白色不明物」超噁 內行人卻說：是高級貨！

2018年04月06日 13:58 邱柏玟

菜市場或路邊常常有攤販賣水煮玉米，但買到的玉米竟有「怪東西」，這樣能吃嗎？不久前有網友在路邊買玉米食用，沒想到剝開玉米葉發現上半段有「灰白色不明物」，只有下半段有玉米粒，讓他看了覺得噁心，忍不住問「這是什麼？」沒想到有內行人跳出來大讚，「這是高級貨欸」。

3月28日有一名網友在臉書社團《斗六人文社交圈》和《斗六人(讚)出來》發文，貼出一張自己吃到的奇怪玉米，他說自己打開玉米葉竟發現裡面附有噁心的東西，從畫面中能看到玉米上頭有灰白色像是貝殼類的不明物，長度更超過玉米的一半，讓原PO覺得很噁心，無奈地問「有人知道這是什麼嗎？」

馬上有內行人跳出來解惑。(圖/ 翻攝自臉書《斗六人文社交團》)

有不少人和原PO一樣第一次看到，也直呼「好噁心」、「不要吃！！！」、「外星物種」、「是玉米的癌症」；不過，馬上有許多內行的網友紛紛跳出來解惑，「一種真菌，可以食用，比玉米價值還要高」、「玉米黑穗菌」，更有人狂推，「這是高級貨欸」、「準備發了」、「原PO賺到了」。

而這些灰白色不明物其實被稱為「玉米黑粉菌」，是一種可食用的真菌，通常寄生在玉蜀黍屬、類蜀黍屬植物上；雖然感染玉米黑粉菌的玉米無毒可食用，但僅限於玉米粒外膜必須完整，否則外膜破裂就有可能已受到細菌感染產生毒素。