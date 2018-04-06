俄日「神級混血美少女」引暴動！網讚：國寶級正妹

2018年04月06日 14:53 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

俄日混血女星水咲蘿拉長相甜美、身材火辣。（圖／翻攝水咲蘿拉微博）

俄日混血女星水咲蘿拉（水咲ローラ，舊名瀧澤蘿拉）外型亮眼，過去因各種賣萌的蹲姿自拍照在網路上走紅後，深受網友喜愛，又被封做「日本國寶級美女」、「神級混血美少女」及「第一宅男女神」，可見人氣相當高！

現年23歲的水咲蘿拉長相甜美、身材火辣，是波多野結衣的同門師妹，其父親為俄羅斯人，母親則是日本人，先前因跟隨前輩蒼井空的腳步前往大陸撈金，在當地擁有相當高的人氣，微博高達470萬多粉絲關注。

水咲蘿拉被網友封為「日本國寶級美女」、「神級混血美少女」及「第一宅男女神」。（圖／翻攝水咲蘿拉微博）

水咲蘿拉2012年在推出第一部「動作片」作品後，短短半年時間榮登「百度搜索風雲榜年度十大焦點人物第一位」，隨後正式進軍演藝圈擔任模特，在影視、遊戲代言等方面均有涉獵，前途備受看好。

水咲蘿拉去年曾來台至西門町潮牌服飾擔任一日店長，並舉行握手簽名會，現場擠滿眾多粉絲，在接受媒體採訪時，談到喜歡什麼樣類型的男生時，她表示欣賞溫柔、體貼，最重要是在一起相處感覺舒服，對象的國籍不設限，對於結婚這方面則沒有特別看法，認為只要時機到了，就可能會和感覺對的人在一起，但也笑說「也有可能不結婚」。