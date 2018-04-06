清明連假5天好幸福？1300年前古人竟爽放7天黃金周

2018年04月06日 16:53 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

今(107)年清明節藉由補班民眾能放5天連假，讓大家都有小確幸的感覺。大陸敦煌研究院日前卻公布古人清明假期通常有4天，但唐代卻因為政令改變，不僅將清明節成為法定節日，甚至最長能放到7天「黃金周」。

綜合陸媒報導，敦煌研究院在4日公布文獻《進奏院狀》，上頭記載寒食節比清明節早1、2天，民眾在寒食節不能生火煮飯，只能吃冷食，然後再去祭祖掃墓。到了唐代的時候，清明節成為法定節日，而寒食節和清明節也合而為一，所以寒食節不少習俗也融入清明節。

今年清明連假因為有提早補班，所以民眾能夠開心地享受5天連假。(圖/ 翻攝自人事行政局2018行事曆)

而據《唐會要卷八二》記載，「(開元)二十四年(736年)二月十一日敕：寒食清明，四日為假。大曆十三年(778年)二月十五日敕：自今已後，寒食通清明，休假五日。至貞元六年(790年)三月九日敕：寒食清明，宜准元日節，前後各給三天」，換句話說，唐玄宗時期寒食和清明一起放4天假，而到了唐肅宗時期假期變成7天，首次成為「黃金周」。

宋代時期，清明節不僅是法定節日，他們將清明節視為相當重要的日子，像是北宋人張擇端繪製的《清明上河圖》，就是表現出時人從汴京(今開封)野外掃墓回家的景象。不過，隨著時間更迭，後來的清明節不像唐宋時期被重視，因此放假日也漸漸減少，明清時期甚至連假日都沒有。