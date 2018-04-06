為監督女兒寫作業裝設監視器 竟意外捕捉「犯罪現場」

2018年04月06日 20:21 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

日前大陸遼寧有一名張姓女子下班回家發現家裡疑似遭小偷，房間內衣櫃被翻動過，一件皮衣和首飾盒裡的戒指、項鍊和吊飾都不翼而飛，問過家人後都沒有人知道發生什麼事；直到警方趕到現場調查後，張女才想到家裡有為了監督女兒學習裝設監視器，果不其然，從監控畫面找到兇手是兩名偷偷摸摸的男子。

綜合陸媒報導，住在遼寧瓦房店市的張女於3月22日晚上下班後，回到家要換衣服時，發現衣櫃裡的衣物不僅被翻動過，有一件皮衣和首飾盒內的項鍊、戒指等首飾都離奇消失，當下她馬上打電話詢問老公，老公也說他沒有回家，張女聽完便認定家中可能遭小偷，決定報警處理。

當地派出所和刑偵大隊的警察趕到現場，在調查過程中，張女臨時想到家中有裝設監視器，為了監督女兒讀書、寫作業，因此立刻調閱監控畫面；果然在事發當天中午12點30分左右，有兩名男子躡手躡腳走進房間搜東西，還看到他們走到其他房間。

警方透過有前科的名單找出嫌疑人，分別是一名37歲李姓男子和44歲王姓男子，兩人先前都有盜竊前科，3月23日就在他們兩人的租屋處將他們逮捕歸案。李男和王男到張女家偷東西後，居然將贓物分送給各自的女友及變賣；王男和李男被依涉嫌盜竊最被刑事拘留，王男的女友則涉嫌掩飾隱藏犯罪所得也被刑事拘留，全案仍在調查中。