暖男退餐留字條避免店家二次出售 結果讓眾人超傻眼

2018年04月07日 10:00 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

一名高中生點外賣退餐，擔心店家會將餐點二次販售，故意放了一張紙條在餐盒內，請「下一個客人」聯繫他。(圖/ 翻攝自微博@杭州交通918)

如果在餐廳點餐送來的東西沒有照自己點的方式做，店家讓你退餐，但餐點真的就丟掉嗎？最近大陸大連有一名男高中生到餐廳買餐點外帶，特別提醒店家不要放蔥，但拿到時仍發現有蔥，所以堅持退餐；但他擔心這份退餐會被二次販售，便故意寫了張紙條放在盒內，果真發現店家黑心地將餐點再次販售。

綜合陸媒報導，一名來自大連的男高中生在微博上分享自己抓到店家黑心的經歷，他提到自己到一間餐廳買外賣，因為不愛吃蔥花，他也有特別提醒店家不要放蔥花，但店家仍做錯餐點，便堅持退餐；在退餐時他突然想到，「點外賣因為做錯了所以退回店家，擔心會再次賣給其他客人」，他就寫了一張紙條並留下電話，請「下一個客人」聯繫他。

過不久，男高中生果然收到一封訊息。(圖/ 翻攝自微博@杭州交通918)

不久後男高中生真的收到一封訊息，「老哥，我吃到了，你這塞個紙條也是醉了」，果真被他料到，店家直接將他的退餐二次販售給另一位客人，儘管他當時退餐有請店員「自己吃」，不要再賣給其他學生。

後來這件事引起網友熱烈討論，大家也各自有不同看法，有一部分的人跟男高中生一樣，認為店家將退餐二次販售就是不對；有另一部分的人都覺得，男高中生將紙條放在餐盒內很不衛生；而有些人則客觀地表示，「被退回的餐如果顧客沒動，那麼可以銷售，直接扔掉太浪費」。