現代魯賓遜！老翁島上獨居29年 曬照意外成網紅

2018年04月07日 11:00 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

為了遠離塵囂，有人選擇獨居與大自然生活。義大利一名79歲老翁為了遠離城市，因此獨自在一座小島生活，而且一待就是29年，而最近他用照相機拍攝下島上的美景，並將照片上傳至社群網站，與網友分享自己的生活，也意外讓他成為「網紅」。

Mauro Da Budelli（@maurodabudelli）分享的貼文 於 PST 2017 年 12月 月 7 日 9:40 上午 張貼

79歲的莫蘭迪（Mauro Morandi）從1989開始，就獨自到位於義大利馬達萊納群島（Maddalena archipelago）附近的布德利（Isle of Budelli）島生活，他年幼時就相當叛逆，年輕時還曾參與社運，最終因不想看見衝突而退出，也因此產生想遠離金錢與權力的社會。

Mauro Da Budelli（@maurodabudelli）分享的貼文 於 PST 2017 年 12月 月 30 日 8:46 上午 張貼

直到他駕船至布德利島，當時由於船的燃料不夠，因此在此停泊，之後得知該島的管理員即將退休，因此他賣掉自己的船，接手島上管理員的工作，而且一待就是29年，每天過得相當愜意，開心的欣賞島上的美景，且與女友談著遠距離戀愛，對方一年僅來島上15天，直到兩三年前與女友分手後，他開始拍攝島上的美景。

Mauro Da Budelli（@maurodabudelli）分享的貼文 於 PDT 2018 年 3月 月 28 日 2:22 上午 張貼

他更創立IG、臉書和推特帳號，上傳自己拍攝的照片與網友分享，如今已有已1.4萬名粉絲追蹤莫蘭迪IG，讓他意外成為「避世網紅」。不過，雖然莫蘭迪想在島上度過餘生，但當地政府已於2016年接管該島，並將它納入拉馬達萊納群島國家公園。而莫蘭迪表示，就算該島已被收購，但他仍會繼續待在這裡。