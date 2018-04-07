現代魯賓遜！老翁島上獨居29年 曬照意外成網紅

現代魯賓遜！老翁島上獨居29年 曬照意外成網紅(圖翻攝自/臉書/Mauro Da Budelli)

友善列印
/綜合報導

為了遠離塵囂，有人選擇獨居與大自然生活。義大利一名79歲老翁為了遠離城市，因此獨自在一座小島生活，而且一待就是29年，而最近他用照相機拍攝下島上的美景，並將照片上傳至社群網站，與網友分享自己的生活，也意外讓他成為「網紅」。

Mauro Da Budelli（@maurodabudelli）分享的貼文 張貼

79歲的莫蘭迪（Mauro Morandi）從1989開始，就獨自到位於義大利馬達萊納群島（Maddalena archipelago）附近的布德利（Isle of Budelli）島生活，他年幼時就相當叛逆，年輕時還曾參與社運，最終因不想看見衝突而退出，也因此產生想遠離金錢與權力的社會。

Mauro Da Budelli（@maurodabudelli）分享的貼文 張貼

直到他駕船至布德利島，當時由於船的燃料不夠，因此在此停泊，之後得知該島的管理員即將退休，因此他賣掉自己的船，接手島上管理員的工作，而且一待就是29年，每天過得相當愜意，開心的欣賞島上的美景，且與女友談著遠距離戀愛，對方一年僅來島上15天，直到兩三年前與女友分手後，他開始拍攝島上的美景。

Mauro Da Budelli（@maurodabudelli）分享的貼文 張貼

他更創立IG、臉書和推特帳號，上傳自己拍攝的照片與網友分享，如今已有已1.4萬名粉絲追蹤莫蘭迪IG，讓他意外成為「避世網紅」。不過，雖然莫蘭迪想在島上度過餘生，但當地政府已於2016年接管該島，並將它納入拉馬達萊納群島國家公園。而莫蘭迪表示，就算該島已被收購，但他仍會繼續待在這裡。

Mauro Da Budelli（@maurodabudelli）分享的貼文 張貼

法國頂級鵝肝醬好美味？生產過... 「會關起來！」村公物屢遭破壞...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。