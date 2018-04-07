太認真錯了嗎？麵包師一周工作7天 竟被罰10萬元

太認真錯了嗎？麵包師一週工作7天 竟被罰10萬元(示意圖非當事人/達志影像)

友善列印
/綜合報導

太努力工作也錯了嗎？法國政府規定一周僅能工作6天，不過一名麵包師傅趁店裡生意好時，違法在一星期內營業7天，因此被罰3000歐元（約新台幣10萬元），而該名麵包師傅感到相當不滿，表示不願意支付罰款，而他目前正在請願取消罰款，已累積約5百多人連署支持。

根據《每日郵報》報導，41歲的麵包師傅費維爾（Cedric Vaivre），在法國東北部一小城市「巴爾斯河畔呂西尼」開麵包店，由於生意相當的不錯，在2017年夏季，他一周內營業7天，觸犯了當地的勞動法規，因此被判罰3000歐元（約新台幣10萬元）。對此，費維爾及顧客都感到相當不滿，認為他們受到不平等對待。

而該市的市長布蘭勒（Christian Branle）也表示，這些法律正在扼殺他們的生意，由於「巴爾斯河畔呂西尼」是一個小社區，相對的競爭力也較低，僅有在夏季旅客前來遊玩時賺錢，當旅客需求高時，當局就應該開放當地民眾工作，而費維爾目前也拒付這筆罰款，正在聯署請願。

據了解，訂定一周僅能工作6天的法規，主要是保護工人不被受到剝削，有些企業會要求員工連續工作，導致員工過於勞累。而實際上，法國對於勞動方面的法律也相當嚴苛，規定一周工作時間為35個小時，而且烘焙業是規定最嚴格的行業之一，因為當地政府將麵包供應業視為神聖的權利。

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