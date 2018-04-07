失眠必看！只要做到這五件事 包你一覺到天明

失眠會導致隔天精神不濟，若一直惡性循環，健康也會受到影響（示意圖／shutterstock）

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現代人生活壓力大，若是晚上睡不好造成隔天工作、念書精神不濟，只會惡性循環，長期累積下來健康也會受到影響，但是想要一覺到天明真的有那麼難嗎？其實若是你有失眠的困擾，不妨試試以下這幾招「助眠妙方」。

一、在睡覺時播放白噪音：

研究指出，其實人在完全安靜的狀態之下，反而不容易睡著，因此在睡覺前，可以打開你的電風扇、或是用音響播放雨聲，甚至是購買專用的白噪音製造機，都能夠幫助你入眠。

二、在固定時間上床睡覺：

如果每天睡覺的時間不同，生理時鐘就會受到影響，因此在一個固定的時間睡覺就顯得相當重要，雖然一開始可能會不習慣，在床上翻來覆去睡不著，但只要習慣以後，就能夠快速入眠。

三、睡前喝點溫飲料：

不少人都有聽過，在睡前喝杯溫牛奶能夠幫助睡眠，但其實重點不是牛奶，而是飲料的溫度，如果有失眠困擾的人，可以嘗試在睡前喝些熱巧克力、或是一些不含咖啡因的飲料，即便是溫開水也可以。

四、下床做點別的事：

萬一躺在床上怎樣都無法入睡，建議可以離開床舖，去看一點輕鬆的書籍，或是聽一些輕鬆柔和的音樂，來放鬆心情。

五、把臥室的燈光調暗：

若是眼睛感應到亮光，人體會難以分泌能夠幫助睡眠的褪黑激素，因此在睡覺時用手機絕對是大忌，不只會讓你睡不著覺，嚴重更會造成黃斑部病變，甚至是引發失明危險。

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