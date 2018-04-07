八年級生養得起老B？ 專業網友公開「24年賓士」月花費

賓士示意圖，非當事者車。(圖/ 取自達志影像)

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先前有一名研究生因為父親換車，留下一台E系列方燈款的賓士車，而自己沒什麼開車經驗，所以想接下父親的舊車來練習，但對於該留還是該賣很猶豫，深怕養不起車齡和自己年齡的老車。他將困擾分享到網路上，馬上引起熱烈討論，有內行網友更精闢公開「24年賓士」月花費。

有一名今年24歲研究生先前在《Mobile01》發文，分享自己猶豫要不要接手父親換下的舊車，是一台有年份的賓士E系列方燈款的車，車齡和自己一樣大，父親一直都有送原廠保養，車況維持得很好。原PO提到自己是研究生的關係，只有六日上班，目前的月收入20K至25K而已，但沒有養車的經驗，所以好奇詢問網友「這樣年紀的車養得起嗎？」

原PO在猶豫該將車子留下，還是要讓父親把車賣掉就好兩個選項在猶豫，竟引起大批網友熱情討論，有些人舉出自身養車的經驗，也有人認為原PO應該想清楚，因為重點不是車子是哪個品牌、哪個款式，而是每個月光是花在保養、稅金、保險，以及「貴桑桑」的油錢；不過，仍有不少網友認為一定養得起，只是自己覺得值不值得罷了。

八年級生養得起老B？ 專業網友公開「24年賓士」月花費 八年級生養得起老B？ 專業網友公開「24年賓士」月花費(圖/ 翻攝自Mobile01)

沒想到有一名內行的網友跳出來回應，列出養一台老B月花費明細，每個月可能得支付稅金1500元、保險1000元、保養500元至1000元、油錢1500元至5000元(看使用狀況)，以上加總平均每個月至少得在車子上花費5000元。

文章來源：Mobile01

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