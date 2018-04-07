睡不好竟是洗澡時間惹的禍！研究：這時間洗澡有助快速入眠

2018年04月07日 18:00 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

不少人習慣在睡覺前才洗澡，認為這樣能夠洗淨一身的疲憊，舒舒服服地躺在被窩入睡，但你知道嗎？在接近睡覺前洗澡，竟有可能是睡不好的原因之一！有專家認為，臨睡前洗澡可能導致體溫升高睡不好，最好是在睡前一小時洗澡，體溫降到合適的溫度，會更好入睡。

洗澡的動作能促使血液循環、舒緩疲憊，但也會讓體溫升高，而抑制大腦的褪黑激素分泌，從而降低睡眠質量。事實上，先前就有研究指出，若在睡覺前體溫升高，會影響正常入睡，也因此專家提倡睡前最好別做任何會使體表溫度升高活動的原因。

近日，陸媒《生命時報》就引述了第三軍醫大學西南醫院皮膚科主任醫師郝飛的建議，最好在睡前一小時洗澡，並且將水溫控制在37至39度左右，在經過一段時間後到了睡覺時間，體溫自然就降到了合適的溫度，會更好入睡。倘若回家時間較晚，建議在洗完澡後，可以用冷水拍拍額頭、手腕等，來加速體溫降低。

報導中指出，除了睡前以外，還有像是運動後，不少人會馬上洗澡，要沖掉身上的汗液，但此時呼吸急促，若是馬上洗熱水澡或是蒸汽浴等，可能因為浴室內空氣不流通的環境容易缺氧，引起頭昏眼花、全身無力，嚴重可能虛脫休克、暈厥等，建議運動後最好休息30至45分鐘後再洗澡。